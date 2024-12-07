Пенсійне забезпечення військовослужбовців — що треба знати

Для військовослужбовців передбачені пенсії за вислугу років та по інвалідності.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Для військовослужбовців передбачені наступні види пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Члени сім’ї загиблого/померлого військовослужбовця мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (Закон України від 09.04.1992 № 2262-XII).

На пенсію за вислугу років мають право:

- військовослужбовці, які з 01 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України.

Пенсія по інвалідності призначається за наступних умов:

- якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби;

- якщо військовослужбовці стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження військової служби.

Групи й причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.

На пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають право:

- члени сімей військовослужбовців, які загинули внаслідок виконання військових обов’язків, та сім'ї військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, якщо вони були на його утриманні та втратили постійне й основне джерело засобів до існування.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, одержаного в період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

- непрацездатним дітям віком до 18 років, а також дітям до 23 років, які є студентами денної форми навчання в закладах освіти, за умови, що вони втратили основне джерело засобів до існування;

- непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Пенсії по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Способи подачі документів про призначення пенсії:

- через уповноважений орган (структурний підрозділ відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби), якщо військовослужбовцю не було призначено пенсію;

- до сервісного центру Пенсійного фонду України за фактичним місцем проживання/перебування, якщо військовослужбовець вже отримував пенсію.

Право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.

Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

- за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

- по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;

- у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

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