Конкурс на посади суддів Антикорупційного суду – хто з кандидатів ще залишився у конкурсі

Більшість претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС – судді Антикорупційного суду та судді місцевих загальних судів.

Фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 грудня оприлюднила список 44 претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, які вдало склали IQ-тест та отримали допуск до наступного етапу конкурсу – виконання практичного завдання з спеціалізації суду (відбудеться 16 грудня).

Вищий антикорупційний суд

«У грі» залишаються 11 суддів місцевих загальних судів, 9 адвокатів, 3 представника наукової спільноти, які також мають і адвокатський стаж, а також 2 помічника суддів Антикорупційного суду.

Список 25 кандидатів на 15 посад суддів ВАКС, які продовжують участь у конкурсі, виглядає наступним чином:

Судді

Валігурський Геннадій Юрійович – суддя Куйбишевського райсуду Запорізької області (відряджений до Надвірнянського райсуду Івано-Франківської області)

Гусач Олександр Миколайович – суддя Автозаводського райсуду міста Кременчука

Котельва Катерина Олександрівна – суддя Галицького райсуду міста Львова

Курбанова Альфія Рауфівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Луньова Дар’я Юріївна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області

Одарюк Михайло Павлович – суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (відряджений до Ірпінського міського суду Київської області)

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуд Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Сиволап Дмитро Сергійович – суддя Шишацького райсуду Полтавської області

Степанова Сніжана Володимирівна – суддя Жовтневого райсуду міста Маріуполя (відряджена до Солом’янського районного суду міста Києва)

Шалота Костянтин Валерійович – суддя Корольовського райсуду міста Житомира

Помічники суддів

Боднарук Юрій Володимирович – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка, адвокат

Кімстачов Олег Сергійович - помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Адвокати

Іванів Сергій Павлович

Кащенко Станіслав Олексійович

Легких Віктор Вікторович

Лук’янчук Сергій Миколайович

Нікітчук Ігор Іванович

Оніщук Володимир Вікторович

Остапенко Дмитро Миколайович

Поліканов Андрій Миколайович

Роїк Олена Олександрівна

Науковці

Івасин Олександр Романович – доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету, адвокат

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат

Мінченко Дар’я Анатоліївна – доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», начальник відділу міжнародних зв’язків університету, адвокат

Апеляційна палата ВАКС

Участь у конкурсі продовжують 11 суддів місцевих загальних судів, 6 суддів Вищого антикорупційного суду (з 11 суддів ВАКС, які подали документи для участі у конкурсі), 1 адвокат, 1 представник наукової спільноти.

Список 19 претендентів на десять посад суддів АП ВАКС виглядає так:

Судді

Боброва Юлія Юріївна – суддя Біловодського райсуду Луганської області

Гладишева Христина Володимирівна – суддя Рівненського райсуду Рівненської області

Дмитрієва Марія Михайлівна – суддя Комунарського райсуду міста Запоріжжя

Ковальчук Олена Валеріївна – суддя Каланчацького райсуду Херсонської області (відряджена до Турійського райсуду Волинської області)

Дубас Віталій Михайлович – суддя Вищого антикорупційного суду

Криклива Тетяна Григорівна – суддя Вищого антикорупційного суду

Маслов Віктор Васильович – суддя Вищого антикорупційного суду

Сікора Катерина Олександрівна - суддя Вищого антикорупційного суду

Строгий Ігор Леонідович – суддя Вищого антикорупційного суду

Танасевич Олена Віталіївна – суддя Вищого антикорупційного суду, голова ВАКС у 2019-2022 роках.

Кононенко Тетяна Олександрівна – суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Корбут Володимир Володимирович – суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області

Мовчан Дмитро Валентинович – суддя Ленінського райсуду міста Дніпропетровська, член Ради суддів України

Смаль Інна Анатоліївна – суддя Сосницького райсуду Чернігівської області

Тесленко Ірина Олександрівна – суддя Кремінського райсуду Луганської області (відряджена до Солом’янського районного суду міста Києва)

Чайкін Ігор Борисович – суддя Жовтневого райсуду міста Кривого Рогу

Ясельський Ігор Віталійович – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області

Адвокати

Коряк Артур Васильович

Науковці

Таш'ян Роман Іванович - заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Нагадаємо, що тестування на когнітивні здібності претенденти на посади суддів ВАКС та АП ВАКС складали 4 грудня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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