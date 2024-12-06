Конкурс на должности судей Антикоррупционного суда – кто из кандидатов еще остался в конкурсе

Большинство претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС – судьи Антикоррупционного суда и судьи местных общих судов.

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря обнародовала список 44 претендентов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которые удачно сдали IQ-тест и получили допуск к следующему этапу конкурса – выполнению практического задания по специализации суда (состоится 16 декабря).

Высший антикоррупционный суд

«В игре» остаются 11 судей местных общих судов, 9 адвокатов, 3 представителя научного сообщества, которые также имеют и адвокатский стаж, а также 2 помощника судей Антикоррупционного суда.

Список 25 кандидатов на 15 должностей судей ВАКС, продолжающих участие в конкурсе, выглядит следующим образом:

Судьи

Валігурський Геннадій Юрійович – суддя Куйбишевського райсуду Запорізької області (відряджений до Надвірнянського райсуду Івано-Франківської області)

Гусач Олександр Миколайович – суддя Автозаводського райсуду міста Кременчука

Котельва Катерина Олександрівна – суддя Галицького райсуду міста Львова

Курбанова Альфія Рауфівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Литвинко Тетяна Володимирівна – суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області

Луньова Дар’я Юріївна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області

Одарюк Михайло Павлович – суддя Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (відряджений до Ірпінського міського суду Київської області)

Чернова Олена Вікторівна – суддя Золочівського райсуду Харківської області (відряджена до Ірпінського міського суду Київської області)

Сиволап Дмитро Сергійович – суддя Шишацького райсуду Полтавської області

Степанова Сніжана Володимирівна – суддя Жовтневого райсуду міста Маріуполя (відряджена до Солом’янського районного суду міста Києва)

Шалота Костянтин Валерійович – суддя Корольовського райсуду міста Житомира

Помощники судей

Боднарук Юрій Володимирович – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка, адвокат

Кімстачов Олег Сергійович - помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Адвокаты

Іванів Сергій Павлович

Кащенко Станіслав Олексійович

Легких Віктор Вікторович

Лук’янчук Сергій Миколайович

Нікітчук Ігор Іванович

Оніщук Володимир Вікторович

Остапенко Дмитро Миколайович

Поліканов Андрій Миколайович

Роїк Олена Олександрівна

Ученые-правоведы

Івасин Олександр Романович – доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету, адвокат

Легких Кирило Вікторович – доцент кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка, адвокат

Мінченко Дар’я Анатоліївна – доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», начальник відділу міжнародних зв’язків університету, адвокат

Апелляционная палата ВАКС

Участие в конкурсе продолжают 11 судей местных общих судов, 6 судей Высшего антикоррупционного суда (из 11 судей ВАКС, подавших документы для участия в конкурсе), 1 адвокат, 1 представитель научного сообщества.

Список 19 претендентов на десять должностей судей АП ВАКС выглядит следующим образом:

Судьи

Боброва Юлія Юріївна – суддя Біловодського райсуду Луганської області

Гладишева Христина Володимирівна – суддя Рівненського райсуду Рівненської області

Дмитрієва Марія Михайлівна – суддя Комунарського райсуду міста Запоріжжя

Ковальчук Олена Валеріївна – суддя Каланчацького райсуду Херсонської області (відряджена до Турійського райсуду Волинської області)

Дубас Віталій Михайлович – суддя Вищого антикорупційного суду

Криклива Тетяна Григорівна – суддя Вищого антикорупційного суду

Маслов Віктор Васильович – суддя Вищого антикорупційного суду

Сікора Катерина Олександрівна - суддя Вищого антикорупційного суду

Строгий Ігор Леонідович – суддя Вищого антикорупційного суду

Танасевич Олена Віталіївна – суддя Вищого антикорупційного суду, голова ВАКС у 2019-2022 роках.

Кононенко Тетяна Олександрівна – суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Корбут Володимир Володимирович – суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області

Мовчан Дмитро Валентинович – суддя Ленінського райсуду міста Дніпропетровська, член Ради суддів України

Смаль Інна Анатоліївна – суддя Сосницького райсуду Чернігівської області

Тесленко Ірина Олександрівна – суддя Кремінського райсуду Луганської області (відряджена до Солом’янського районного суду міста Києва)

Чайкін Ігор Борисович – суддя Жовтневого райсуду міста Кривого Рогу

Ясельський Ігор Віталійович – суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області

Адвокаты

Коряк Артур Васильович

Ученые-правоведы

Таш'ян Роман Іванович - заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Напомним, что тестирование на когнитивные способности претенденты на должности судей ВАКС и АП ВАКС сдали 4 декабря.

Автор: Вячеслав Хрипун

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