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Военнослужащий добился через суд возмещения ущерба от ОСМД из-за заливки квартиры нечистотами

14:33, 6 декабря 2024
Суд считает, что истец доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт заливки его квартиры в результате бездействия ОСМД.
Военнослужащий добился через суд возмещения ущерба от ОСМД из-за заливки квартиры нечистотами
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Центральный районный суд Николаева рассмотрел иск местного жителя к ОСМД дома, где он проживает, о возмещении материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обоснование заявления мужчина отмечал, что с ноября 2022 года его квартиру семь раз заливало канализационными водами по причине закупорки труб канализационной системы, расположенных в подвале дома. По мнению истца, это произошло по вине ОСМД, поскольку в обязанности объединения входит содержание в надлежащем состоянии общедомовой канализационной сети.

В судебном заседании истец объяснил, что с начала полномасштабного вторжения РФ он вступил в ряды ВС Украины, а ключи от квартиры отдал соседке. Она ему звонила по телефону несколько раз и сообщала о заливке, однако, он не мог посетить квартиру, поскольку находился на военной службе.

Соседка самостоятельно отмывала его квартиру от канализационных стоков. Когда приехал, то увидел, что квартире невозможно находиться из-за вони, жилье было залито и в характерных пятнах. На неоднократные обращения в правление ОСМД по устранению причин затопления должной реакции не последовало. Пока квартира непригодна к проживанию без соответствующего ремонта.

Представитель ответчика иск не признал, подчеркнул, что в ситуации виноваты жильцы более высоких этажей, которые сбрасывали в канализационную систему содержание кошачьих туалетов. Также отметил, что истцу следовало лучше следить за своей квартирой и вызвать аварийную службу или звонить в ОСМД при первых признаках «булькания» канализационных масс в унитазе.

Суд исследовав материалы дела, пришел к выводу, что многократность заливки квартиры истца, оплата за счет ОСМД устранения причин аварии именно на участке общедомовой канализации, продолжалось бездействие ОСМД, которое не пыталось выяснить причины залития и устранить их, а также попытки избежать ответственности по обвинению истца, вместо того, чтобы постоянно находиться дома и следить за состоянием унитаза пошел выполнять свой воинский долг перед государством Украина - свидетельствует об отсутствии со стороны ответчика каких-либо обоснованных и подставных возражений против наличия вины Объединения в причинении материального ущерба истцу.

Суд считает, что истец доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт заливки его квартиры в результате бездействия ответчика. Вместе с этим, вина в причинении вреда истцу ответчиком не опровергнута. Не опровергнут ответчик и размер причиненного материального ущерба, подтвержденный надлежащими доказательствами.

При этом суд решил удовлетворить иск, взыскать с ОСМД в пользу истца 143 573 грн возмещения материального ущерба, сумму расходов на проведение экспертизы и судебного сбора.

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