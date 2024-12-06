Військовослужбовець домігся через суд відшкодування шкоди від ОСББ через залиття квартири нечистотами

Суд вважає, що позивач довів належними та допустимими доказами факт залиття його квартири, внаслідок бездіяльності ОСББ.

Центральний районний суд Миколаєва розглянув позов місцевого мешканця до ОСББ будинку, де він мешкає, про відшкодування матеріальної шкоди. Про це повідомляє пресслужба суду.

В обґрунтування заяви, чоловік зазначав, що з листопада 2022 року його квартиру сім разів заливало каналізаційними водами з причини закупорки труб каналізаційної системи, що розташовані в підвалі будинку. На думку позивача, зазначене сталося з вини ОСББ, оскільки в обов’язки об’єднання входить утримання в належному стані загальнобудинкової каналізаційної мережі.

У судовому засіданні позивач пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, він вступив до лав ЗС України, а ключі від квартири віддав сусідці. Вона йому телефонувала кілька разів та повідомляла про залиття, проте, він не міг відвідати квартиру, оскільки перебував на військовій службі.

Сусідка самостійно відмивала його квартиру від каналізаційних стоків. Коли приїхав, то побачив, що квартирі неможливо перебувати через сморід, помешкання було залите та в характерних плямах. На неодноразові звернення до правління ОСББ щодо усунення причин затоплення, належної реакції не було. Наразі квартира непридатна до проживання без відповідного ремонту.

Представник відповідача позов не визнав, підкреслив, що в ситуації винні мешканці вищих поверхів, які скидали в каналізаційну систему вміст котячих туалетів. Також зазначив, що позивачу слід було краще слідкувати за своєю квартирою і викликати аварійну службу чи дзвонити в ОСББ при перших ознаках «булькання» каналізаційних мас в унітазі.

Суд дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що багаторазовість залиття квартири позивача, оплата за рахунок ОСББ усунення причин аварії саме на ділянці загальнобудинкової каналізації, тривала бездіяльність ОСББ, яке не намагалось з’ясувати причини залиття та усунути їх, а також намагання уникнути відповідальності через звинувачення позивача, який замість того, щоб постійно перебувати вдома та слідкувати за станом унітазу пішов виконувати свій військовий обов'язок перед державою Україна - свідчить про відсутність з боку відповідача будь-яких обґрунтованих та підставних заперечень проти наявності вини Об’єднання у спричиненні матеріальної шкоди позивачеві.

Суд вважає, що позивач довів належними та допустимими доказами факт залиття його квартири, внаслідок бездіяльності відповідача. Разом з цим, вину у завданні шкоди позивачу відповідачем не спростовано. Не спростовано відповідачем і розміру завданої матеріальної шкоди, яка підтверджена належними доказами.

За такого, суд вирішив задовольнити позов, стягнути з ОСББ на користь позивача 143 573 грн відшкодування матеріальної шкоди, суму витрат на проведення експертизи та судового збору.

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