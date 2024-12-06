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Рада зробила перший крок щодо удосконалення надання соціальних послуг

14:15, 6 грудня 2024
Законопроект розроблено з метою удосконалення окремих аспектів надання соціальних послуг в Україні, врегулювання наявних нормативних прогалин та осучаснення окремих норм відповідно до останніх законодавчих змін.
Рада зробила перший крок щодо удосконалення надання соціальних послуг
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5 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект Закон України 12124 про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг.

Законопроект розроблено для удосконалення окремих аспектів надання соціальних послуг в Україні, врегулювання наявних нормативних прогалин та осучаснення окремих норм відповідно до останніх законодавчих змін.

Проект акта передбачає внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги», зокрема пропонується:

– доповнити Закон новою статтею, якою визначаються поняття, форми роботи та основні завдання мультидисциплінарної команди, яка є функціонально виокремленою групою фахівців, об’єднаних спільною метою та завданнями щодо надання соціальної послуги (може включати фахівців із соціальної роботи, соціальних менеджерів, психологів, медичних, педагогічних працівників, фахівців із реабілітації, ерготерапевтів та ін.);

– уточнити класифікацію надавачів соціальних послуг за формою власності та організаційно-правовою формою;

– встановлено перелік відомостей, які вносяться до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

– унормовувати можливість надання соціальних послуг дистанційно (онлайн), а також укладення договору про надання соціальних послуг в електронній формі;

– врегульовати порядок надання соціальної послуги у разі відсутності відповідного державного стандарту;

– визначати вартість соціальних послуг, що надаються державним/комунальним некомерційними підприємствами, відповідно до Методики розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

– уточнити відповідальність за порушення вимог законодавства про соціальні послуги;

– врегульовати окремі аспекти процедури реорганізації (перетворення) надавачів соціальних послуг державної/комунальної власності, реабілітаційних закладів, що діють в організаційно-правовій формі установи, в державні/комунальні некомерційні підприємства.

За результатами розгляду Верховна Рада України постановила доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

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