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Безоплатне харчування для учнів початкової школи продовжать у 2025 році

18:10, 6 грудня 2024
Крім того, Володимир Зеленський ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши школярів 5–11(12) класів.
Безоплатне харчування для учнів початкової школи продовжать у 2025 році
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В Державному бюджеті на наступний рік закладено 2,9 мільярда гривень, аби продовжити допомагати організовувати безоплатне гаряче харчування для учнів початкової школи з січня 2025 року місцевим громадам.

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, кошти будуть пропорційно розподілені між громадами у формі державної субвенції.

Нині Міністерство освіти і науки України готує новий Порядок використання субвенції з урахуванням зауважень і коментарів, що виникли під час організації харчування та використання субвенції у 2024 році. Очікується, що відповідну Постанову буде ухвалено Кабміном уже в грудні, щоб з січня 2025-го всі громади могли використати субвенцію на харчування учнів початкової школи.

Окрім цього, Президент України ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши не тільки учнів 1–4 класів, а й школярів 5–11(12) класів.

«Це важливо в контексті створення рівних можливостей для всіх дітей. Реалізацію заплановано на 2025–2026 навчальний рік. Це стане важливим кроком в забезпеченні здорового харчування для школярів у всій Україні», - зазначають у МОН.

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діти МОН України Володимир Зеленський харчування школа

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