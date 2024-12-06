Один з батьків, чия дитина навчається дистанційно, зможе працювати вдома — Рада підтримала законопроект

Парламент прийняв за основу законопроект щодо удосконалення правого регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи.

Фото: rudana.com.ua

5 грудня Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України №10164-1 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правого регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс законів про працю України нормами про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи у випадку навчання малолітньої дитини дистанційно.

Окрім того, реалізація положень законопроекту спрямована на забезпечення правової визначеності, у разі необхідності роботодавця направити надомних або дистанційних працівників у відрядження, якщо така можливість передбачена трудовим договором про надомну або дистанційну роботу.

Законопроект сприятиме відновленню порушених прав надомних та дистанційних працівників при необхідності їх відправлення у службові відрядження та створенню належних умов для роботи батьків у разі навчання дитини за дистанційною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти.

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів доручено доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

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