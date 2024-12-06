400 робочих місць — на Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк

Серед основних напрямів діяльності парку — переробна промисловість.

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Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк «Мужай» у Закарпатській області. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

«Створення понад 400 робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у сфері науково-технічної діяльності, стане значним стимулом для економічного зростання регіону. Парк сприятиме залученню інвестицій та розвитку промисловості Закарпаття в межах політики «Зроблено в Україні», яка дозволяє підтримувати український бізнес навіть у складних умовах», — заявив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк «Мужай» розташований на території Берегівської територіальної громади, його площа — 30,5955 га, на якій буде створено до 427 нових робочих місць.

Основні напряки діяльності парку — переробна промисловість, зокрема:

виробництво харчових продуктів;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виробництво паперу та паперових виробів;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування;

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

виробництво інших транспортних засобів.

Також передбачена науково-технічна діяльність та інші напрями, сумісні з концепцією парку.

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