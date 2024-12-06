У Кривому Розі відкрито кримінальне провадження через зрив опалювального сезону

66 ремонтних бригад усувають наслідки зриву опалювального сезону в Кривому Розі – 443 будинки залишаються без тепла.

Через зрив опалювального сезону у Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Наразі в місті тривають ремонтні роботи на тепломережах. Опалення подається до 1513 будинків, однак 443 житлові будинки досі залишаються без тепла. Серед них 245 будинків не отримували опалення з початку сезону, а 198 були тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

На місці працюють 66 ремонтних бригад, зокрема фахівці, залучені з інших регіонів. За даними уряду, на допомогу Кривому Рогу було направлено техніку та бригади з 11 областей України.

«У місті працюють 66 ремонтних бригад, зокрема інших міст та регіонів. За даними уряду, на допомогу Кривому Рогу залучали бригади зі спецтехнікою з 11 областей», — наголосив Кулеба.

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