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В Офісі Генпрокурора відреагували на відео зі знущанням з диких кабанів на Тернопільщині

18:46, 6 грудня 2024
Двом працівникам агропідприємства уже оголосили підозру.
В Офісі Генпрокурора відреагували на відео зі знущанням з диких кабанів на Тернопільщині
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Двом працівникам агропідприємства повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому з особливою жорстокістю. Підозру їм оголосили за ч. 3 ст. 299 КК України за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури та Бережанської окружної прокуратури, повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Цей випадок викликав неабиякого резонансу у соцмережі. В інтернеті оприлюднили відео, на якому кілька осіб жорстоко поводились з тваринами, кидали в них палицями та ножами, переслідували на сільськогосподарській техніці.

Як вказують у ОГП, правоохоронці встановили, що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Окрім того, зоозахисники зазначають, що є ще одне відео, на якому до трактора прив'язали вагітну самку кабана за лапи й тягали по полю, поки «з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків». Коли тварину відвʼязали, вона намагалась повзти, але їй відрубували лапи.

У поліції Тернопільщини заявили, у ході досудового розслідування було встановлено, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень.

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