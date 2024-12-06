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Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект

14:44, 6 грудня 2024
Але у разі неповідомлення про себе даних такі чоловіки повинні будуть приїхати до України, з’явитися до ТЦК і сплатити штраф
Чоловіки 17 років, які знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік через Резерв+ – Рада схвалила законопроект
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Чоловікам, яким виповниться 17 років і які, у тому числі, знаходяться за кордоном, дозволять стати на військовий облік дистанційно через Резерв+. Відповідний законопроект Уряду 12076 Верховна Рада 3 грудня прийняла в першому читанні.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у Комітеті ВР з питань молоді та спорту, паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 років, у видачі паспортів. Однією з причин, судячи з пояснень заступниці Міноборони, може бути те, що їх вважають порушниками військового обліку, і вони отримають документи, коли запрацює дистанційна сплата штрафів, яка передбачена законопроектом 12093 .

Отже, на думку уряду, законопроект 12076 може створити законодавчий механізмі, який сприятиме дистанційній постановці на військовий облік призовників, зокрема тих, хто виїхав на навчання чи з інших причин за кордон.

Так, проектом встановлюється, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (тобто, через Резерв+);
  • особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони.

Також у проекті передбачається перелік поважних причин для непроходження такої ідентифікації та/або неприбуття до районного (міського) ТЦК у визначений в Законі строк.

У разі ж порушення встановленого порядку та строку постановки на військовий облік призовників у проекті передбачається, що одночасно з постановкою на облік такі особи мають бути притягнені до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18-річного віку.

Автор: Наталя Мамченко

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