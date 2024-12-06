АРМА у 2024 році розшукало активи на понад 7,1 млрд гривень

АРМА розшукало мільярди та інвестувало у військові облігації.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами у 2024 році розшукало значні суми коштів: 7,1 млрд грн, 56,6 млн доларів США та 83,3 млн євро. Про це повідомив директор Департаменту виявлення розшуку, фінансових та інших активів АРМА Віталій Чубаєвський під час IX Міжнародної конференції з антикорупційної політики.

Конференція, організована Національною академією внутрішніх справ та Консультативною місією ЄС в Україні, зібрала представників міністерств, правоохоронних органів і міжнародних організацій для обговорення стратегій у боротьбі з корупцією.

Чубаєвський наголосив на ключовій ролі АРМА в антикорупційних розслідуваннях. «АРМА є антикорупційним органом, на який покладено важливу роль з виявлення, розшуку активів, набутих злочинним шляхом, а також управління арештованими активами. Останніми гучними кейсами були розшукані активи корупціонерів з МСЕК, а також у справах про незаконний перетин кордону», — зазначив він.

Розшукані активи передаються органам досудового розслідування для накладення арешту й передачі в управління АРМА.

За його словами, АРМА інвестувало 8 млрд грн у військові облігації, що сприяє зміцненню обороноздатності України.

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