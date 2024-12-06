Владимир Зеленский призвал все конфессии поддерживать капелланство

Президент отметил роль капелланов на передовой и призвал к единству конфессий.

Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность капелланам, которые работают на передовой, и призвал все конфессии усилить работу в этой сфере. Об этом он заявил во время выступления на первом военном молитвенном завтраке.

«Я хочу поблагодарить вас за молитвы, за Украину и украинцев, за наших людей, за наших детей, за жизнь. Особенно благодарен нашим капелланам, тем, кто с ребятами на первой линии и не прячется от всего, через что они там проходят. Спасибо всем, кто пытается увеличить украинское капелланство, и я призываю все конфессии вести эту работу, которая очень важна, очень необходима», - сказал президент.

Зеленский отметил, что День Вооруженных сил Украины символически совпадает с Днем Святого Николая, который для многих украинцев является праздником радости, но для некоторых остается днем скорби из-за потерь, вызванных войной.

Президент также подчеркнул важность укрепления украинской армии и достижения справедливого мира.

«Мы хотим честного мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев, о справедливом праве всех наших людей жить в своем доме, безопасности и в мире. И в единстве мы пройдем эту войну и, самое главное, обеспечим справедливый мир для Украины», - подчеркнул Зеленский.

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