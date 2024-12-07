7 декабря – какой сегодня праздник и главные события

7 декабря отмечают Всемирный день украинского платка.

Фото: objectiv.tv

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Сегодня, 7 декабря, отмечают сразу несколько важных дат:

Всемирный день украинского платка - символа женственности и народных традиций Украины.

День местного самоуправления в Украине - профессиональный праздник представителей органов самоуправления.

Международный день гражданской авиации - установлен ООН для празднования значения гражданской авиации в мировом сообщении.

Всемирный день фэтбайка - посвящен велосипедам с широкими шинами, которые используют для езды по песку, снегу или бездорожью.

Религиозная память: православная церковь чтит святого святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Исторические события этого дня:

1941 - японская авиация атаковала американскую базу Перл-Харбор, что стало началом вступления США во Вторую мировую войну.

1972 - стартовала миссия «Аполлон-17», последняя пилотируемая экспедиция на Луну.

1982 - в Техасе впервые в мире исполнили смертный приговор путем смертельной инъекции.

1988 - землетрясение силой 6,9 балла в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан, унеся около 25 тысяч жизней.

1991 - на встрече в Беловежской пуще президенты Беларуси, России и Украины ликвидировали СССР.

2009 - выход игры The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.

2023 - президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерениях присоединить регион Гаяна-Эссекибо, который составляет почти 60% территории соседней Гайаны.

Выдающиеся личности, рожденные 7 декабря:

Сергей Прокофьев (1874-1944) - украинский ученый в области строительства, инженер путей сообщения, педагог (150 лет со дня рождения).

Текля Белецкая (1899-1965) - украинская писательница, работавшая в США (125 лет со дня рождения).

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