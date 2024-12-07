7 декабря – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 7 декабря, отмечают сразу несколько важных дат:
Религиозная память: православная церковь чтит святого святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
Исторические события этого дня:
1941 - японская авиация атаковала американскую базу Перл-Харбор, что стало началом вступления США во Вторую мировую войну.
1972 - стартовала миссия «Аполлон-17», последняя пилотируемая экспедиция на Луну.
1982 - в Техасе впервые в мире исполнили смертный приговор путем смертельной инъекции.
1988 - землетрясение силой 6,9 балла в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан, унеся около 25 тысяч жизней.
1991 - на встрече в Беловежской пуще президенты Беларуси, России и Украины ликвидировали СССР.
2009 - выход игры The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.
2023 - президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерениях присоединить регион Гаяна-Эссекибо, который составляет почти 60% территории соседней Гайаны.
Выдающиеся личности, рожденные 7 декабря:
Сергей Прокофьев (1874-1944) - украинский ученый в области строительства, инженер путей сообщения, педагог (150 лет со дня рождения).
Текля Белецкая (1899-1965) - украинская писательница, работавшая в США (125 лет со дня рождения).
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