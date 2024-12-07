Практика судов
  1. Общество

7 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:25, 7 декабря 2024
7 декабря отмечают Всемирный день украинского платка.
7 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня, 7 декабря, отмечают сразу несколько важных дат:

  • Всемирный день украинского платка - символа женственности и народных традиций Украины.
  • День местного самоуправления в Украине - профессиональный праздник представителей органов самоуправления.
  • Международный день гражданской авиации - установлен ООН для празднования значения гражданской авиации в мировом сообщении.
  • Всемирный день фэтбайка - посвящен велосипедам с широкими шинами, которые используют для езды по песку, снегу или бездорожью.

Религиозная память: православная церковь чтит святого святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

Исторические события этого дня:

1941 - японская авиация атаковала американскую базу Перл-Харбор, что стало началом вступления США во Вторую мировую войну.

1972 - стартовала миссия «Аполлон-17», последняя пилотируемая экспедиция на Луну.

1982 - в Техасе впервые в мире исполнили смертный приговор путем смертельной инъекции.

1988 - землетрясение силой 6,9 балла в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан, унеся около 25 тысяч жизней.

1991 - на встрече в Беловежской пуще президенты Беларуси, России и Украины ликвидировали СССР.

2009 - выход игры The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS.

2023 - президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерениях присоединить регион Гаяна-Эссекибо, который составляет почти 60% территории соседней Гайаны.

Выдающиеся личности, рожденные 7 декабря:

Сергей Прокофьев (1874-1944) - украинский ученый в области строительства, инженер путей сообщения, педагог (150 лет со дня рождения).

Текля Белецкая (1899-1965) - украинская писательница, работавшая в США (125 лет со дня рождения).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий не стал стрелять по бронетехнике противника и получил штраф

Решение суда оператор ПТРК не обжаловал.

ВККС хочет предоставить ОСД и ОСМЭ полный доступ к судейским досье, но Комиссия хочет гарантий, что информация не будет передана посторонним

Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов предложено самим разработать эффективные механизмы защиты персональных данных судей.

На самом деле это не так – глава Верховного Суда Станислав Кравченко прокомментировал, действительно ли существует требование Еврокомиссии о дополнительной проверке судей ВС

Кроме того, по словам Станислава Кравченко, Верховный Суд последовательно занимает позицию, что имеющихся инструментов проверки добродетели судей в целом и судей ВС в частности сейчас более чем достаточно.

Финансовые потребности судебной власти в 2025 году будут удовлетворены почти на 61% — ГСА

Заработная плата работников аппаратов судов существенно не изменится по сравнению с 2024 годом, увеличение зарплаты ожидается в аппаратах апелляционных судов.

Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей полностью провалился – Совещательная группа экспертов

Все кандидаты были признаны не соответствующими уровню судьи Конституционного Суда Украины – будет новый конкурс.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду