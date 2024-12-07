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У Львівській області судили жінку без постійного місця проживання за крадіжку з чужого будинку

11:13, 7 грудня 2024
Жінка зловлена на крадіжці 15 000 грн з дому в Жидачеві.
У Львівській області судили жінку без постійного місця проживання за крадіжку з чужого будинку
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На Львівщині засудили жінку без постійного місця проживання, яка проникла в чужий будинок та вкрала гроші. Як встановив Жидачівський районний суд, обвинувачена скористалася тим, що двері будинку були незамкнені, та викрала 15 000 грн з гаманця господарки. Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області у справі №443/1484/24.

Інцидент стався 8 квітня 2024 року в Жидачеві, коли жінка, виявивши відсутність власниці, потрапила до будинку, оглянула кімнати і виявила гаманець із грошима. Після викрадення коштів вона покинула місце злочину.

Злодійка визнала свою вину, щиро розкаялася і частково повернула вкрадені гроші. Потерпіла не мала претензій до обвинуваченої. Суд визнав жінку винною за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але з умовним терміном на два роки на підставі статті 75 ККУ.

Суд також взяв до уваги пом’якшувальні обставини, зокрема каяття обвинуваченої та її співпрацю зі слідством, але врахував і обтяжувальні — злочин був вчинений проти людини похилого віку. Обвинувачена зобов’язана сплатити судові витрати в розмірі понад 2,2 тис. грн.

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суд Львів

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