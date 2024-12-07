Білий дім планує використати всі залишкові кошти для України до 20 січня

Адміністрація президента США Джо Байдена планує використати усі залишкові кошти на підтримку України до завершення його терміну 20 січня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
«У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться (для допомоги Україні – ред.) впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші», - сказала Жан-П’єр. Вона прокоментувала повідомлення ЗМІ, які посилаються на джерела в адміністрації, про те, що уряд Байдена може не встигнути витратити всі залишкові кошти з пакета допомоги, ухваленого Конгресом у квітні.
У відповідь на запитання, чи турбується президент Байден, що його наступник може зупинити допомогу Україні, якщо залишаться кошти, Жан-П’єр зазначила, що цей процес буде продовжено в майбутньому. Вона також нагадала, що підтримка України була ухвалена на двопартійній основі, і це важливо враховувати.
Нагадаємо, Джо Байден готує пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів. Проте за даними WSJ, Байден не встигне витратити мільярди на зброю для України до кінця каденції.
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