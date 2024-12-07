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Білий дім планує використати всі залишкові кошти для України до 20 січня

11:31, 7 грудня 2024
Адміністрація Байдена працює над використанням залишкових коштів на підтримку України до кінця каденції.
Білий дім планує використати всі залишкові кошти для України до 20 січня
Джерело фото: BBC
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Адміністрація президента США Джо Байдена планує використати усі залишкові кошти на підтримку України до завершення його терміну 20 січня. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

«У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів  залишиться чи не залишиться (для допомоги Україні – ред.) впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші», - сказала Жан-П’єр. Вона прокоментувала повідомлення ЗМІ, які посилаються на джерела в адміністрації, про те, що уряд Байдена може не встигнути витратити всі залишкові кошти з пакета допомоги, ухваленого Конгресом у квітні.

У відповідь на запитання, чи турбується президент Байден, що його наступник може зупинити допомогу Україні, якщо залишаться кошти, Жан-П’єр зазначила, що цей процес буде продовжено в майбутньому. Вона також нагадала, що підтримка України була ухвалена на двопартійній основі, і це важливо враховувати.

Нагадаємо, Джо Байден готує пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів. Проте за даними WSJ, Байден не встигне витратити мільярди на зброю для України до кінця каденції.

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США Джо Байден

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