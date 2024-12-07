Чехия открыла возможность для рейсов авиакомпании «Новой почты» в США

Supernova Airlines будет развивать хаб в Праге и планирует рейс в Нью-Йорк.

Фото: portal.lviv.ua

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova («Новая почта»), намерена развивать свой хаб в Праге. Об этом сообщил генеральный директор компании Ярослав Красножон в интервью ЦТС.

В отличие от Польши и Румынии, Чехия разрешила Supernova Airlines использовать свой аэропорт для полетов в США. Компания ждет одобрения маршрута Прага - Нью-Йорк - Прага.

«Авиационные власти Чехии благосклонно относятся к нашей авиакомпании. После подтверждения заявки украинская авиакомпания сможет выполнять рейсы по указанному маршруту, а в или из Украины груз уже перевозится грузовиками», - пояснил Красножон.

Он также отметил, что Польша и Румыния не готовы согласиться на подобные маршруты, тогда как Чехия пошла на встречу компании.

Supernova Airlines также заключила контракт с украинской компанией Air Service, которая обслуживает самолеты авиакомпании в Праге. «Стараемся работать в первую очередь с украинскими компаниями. И только если украинской компании нет, то ищем другую», - добавил Красножон.

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