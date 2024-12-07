НАЗК взялося за перевірку способу життя співробітників МВС у Києві

НАЗК розпочало перевірку кількох посадовців сервісних центрів МВС.

Національне агентство із запобігання корупції почало моніторинг способу життя кількох співробітників сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у Києві після публікації розслідування журналістів. Про це повідомили в НАЗК.

Згідно із заявою, 6 грудня агентство ухвалило рішення розпочати моніторинг способу життя (МСЖ) посадовців, які фігурують у журналістському матеріалі.

«6 грудня було ухвалене рішення почати проведення МСЖ кількох посадовців, які фігурують в матеріалі медіа. Стосовно інших посадовців сервісного центру, згаданих в сюжеті, аналіз інформації триває», – додали в НАЗК.

Також НАЗК наголосило, що здійснює МСЖ посадовців сервісних центрів МВС і з інших областей України, розпочаті раніше.

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