Практика судів
  1. В Україні

НАЗК взялося за перевірку способу життя співробітників МВС у Києві

12:07, 7 грудня 2024
НАЗК розпочало перевірку кількох посадовців сервісних центрів МВС.
НАЗК взялося за перевірку способу життя співробітників МВС у Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство із запобігання корупції почало моніторинг способу життя кількох співробітників сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у Києві після публікації розслідування журналістів. Про це повідомили в НАЗК.

Згідно із заявою, 6 грудня агентство ухвалило рішення розпочати моніторинг способу життя (МСЖ) посадовців, які фігурують у журналістському матеріалі.

«6 грудня було ухвалене рішення почати проведення МСЖ кількох посадовців, які фігурують в матеріалі медіа. Стосовно інших посадовців сервісного центру, згаданих в сюжеті, аналіз інформації триває», – додали в НАЗК.

Також НАЗК наголосило, що здійснює МСЖ посадовців сервісних центрів МВС і з інших областей України, розпочаті раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Київ НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Роботодавців чекають штрафи за відмову відпустити працівника на судові засідання – що передбачає законопроект про суд присяжних

Крім того, посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані будуть за запитом ТУ ДСА надати необхідну інформацію про працівників для складання списків кандидатів у присяжні.

Дані про придатність чоловіків до військової служби будуть брати з цивільних медзакладів – Міноборони розробило реформу спільно з громадськими активістами

Військовозобов’язаному буде достатньо відвідати цивільний медичний заклад за місцем перебування, і надалі дані про його придатність автоматично отримає електронна система.

Військовослужбовець не став стріляти по бронетехніці противника та отримав штраф

Рішення суду оператор ПТРК не оскаржував.

ВККС хоче надати ГРД та ГРМЕ повний доступ до суддівських досьє, але Комісія хоче гарантій, що інформація не буде передана стороннім особам

Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів запропоновано самим розробити ефективні механізми захисту персональних даних суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду