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Російський авіаудар по Запоріжжю – люди згоріли живцем в авто, серед загиблих є діти

12:25, 7 грудня 2024
Росія вдарила по Запоріжжю керованими бомбами: 10 загиблих, десятки поранених.
Російський авіаудар по Запоріжжю – люди згоріли живцем в авто, серед загиблих є діти
Джерело фото: Telegram / Іван Федоров
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Увечері 6 грудня Росія завдала авіаційного удару по Запоріжжю, використавши керовані авіаційні бомби (КАБ). Унаслідок атаки загинули 10 осіб, 8 із них – в автомобілях, які охопило полум’я. Про це повідомив кореспондент із Запоріжжя, передає 24 канал.

Атака сталася близько 18:00, коли росіяни влучили по магістралі, де на світлофорі стояло багато машин. Це був вечір п’ятниці, тож дорога була особливо завантаженою, оточеною торговельними центрами.

«Я якраз був на вулиці. Бачив спалах. Потім долетів звук. Приблизно за кілометр був від місця прильоту. Є відео, який апокаліпсис влаштували ці покидьки», – розповів журналіст.

Очевидці намагалися допомогти постраждалим до приїзду рятувальників, витягуючи людей із палаючих авто. Серед 24 постраждалих є троє дітей.

Ця чергова атака стала свідченням варварських дій російських військових, які спрямовують удари на місця скупчення цивільних.

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Запоріжжя ракетний удар

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