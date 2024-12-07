У Києві порив водопроводу залишив без води чотири будинки

У Солом'янському районі Києва через аварію на водопроводі перекрили рух та залишили без води кілька будинків.

Фото ілюстративне

У Солом'янському районі Києва стався порив водопровідної мережі на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, через що рух на ділянці повністю перекрито. Про це повідомили в КМДА.

На місці працює аварійна бригада «Київводоканалу», територія аварії огороджена. Для початку ремонтних робіт фахівці викликали поліцію, щоб прибрати припарковані поруч автомобілі.

Внаслідок пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм без водопостачання залишилися мешканці чотирьох будинків: №7, 9, 13, і 15 на цій вулиці. Для забезпечення води встановлено автоцистерну за адресою вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 9.

Ремонтні роботи тривають, причини аварії встановлюються.

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