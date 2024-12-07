Практика судів
  1. В Україні

У Києві порив водопроводу залишив без води чотири будинки

12:43, 7 грудня 2024
У Солом'янському районі Києва через аварію на водопроводі перекрили рух та залишили без води кілька будинків.
У Києві порив водопроводу залишив без води чотири будинки
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Солом'янському районі Києва стався порив водопровідної мережі на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника, через що рух на ділянці повністю перекрито. Про це повідомили в КМДА.

На місці працює аварійна бригада «Київводоканалу», територія аварії огороджена. Для початку ремонтних робіт фахівці викликали поліцію, щоб прибрати припарковані поруч автомобілі.

Внаслідок пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм без водопостачання залишилися мешканці чотирьох будинків: №7, 9, 13, і 15 на цій вулиці. Для забезпечення води встановлено автоцистерну за адресою вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 9.

Ремонтні роботи тривають, причини аварії встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА Київводоканал

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Роботодавців чекають штрафи за відмову відпустити працівника на судові засідання – що передбачає законопроект про суд присяжних

Крім того, посадові особи та керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані будуть за запитом ТУ ДСА надати необхідну інформацію про працівників для складання списків кандидатів у присяжні.

Дані про придатність чоловіків до військової служби будуть брати з цивільних медзакладів – Міноборони розробило реформу спільно з громадськими активістами

Військовозобов’язаному буде достатньо відвідати цивільний медичний заклад за місцем перебування, і надалі дані про його придатність автоматично отримає електронна система.

Військовослужбовець не став стріляти по бронетехніці противника та отримав штраф

Рішення суду оператор ПТРК не оскаржував.

ВККС хоче надати ГРД та ГРМЕ повний доступ до суддівських досьє, але Комісія хоче гарантій, що інформація не буде передана стороннім особам

Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів запропоновано самим розробити ефективні механізми захисту персональних даних суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду