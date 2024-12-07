Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2025 году

Минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн.

Как известно, Президент Владимир Зеленский уже подписал закон о Госбюдете на следующий год. В целом расходы 2025 запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы – 2,05 трлн. грн.

Что касается минимальной заработной платы и прожиточного минимума, он останется на уровне 2024 года, увеличения не запланированы.

Следовательно, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан – на уровне 3028 грн.

Однако правительство намерено пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 г. в случае улучшения экономической ситуации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом доработанный Кабмином закон о Государственном бюджете на 2025 год (законопроект 12000). В финальной версии останется норма о возможности доплаты судьям первой инстанции в 10,5 тысячи гривен.

Объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%, но должностные оклады депутатов не изменятся.

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