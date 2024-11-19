Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год – норма расходов на одного депутата составит 2,28 млн грн в год

Объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%, но должностные оклады депутатов не изменятся.

Верховная Рада 19 ноября утвердила свою смету на 2025 год (проект постановления 12218). Им утверждены нормы расходов на одного народного депутата Украины на 2025 год.

В соответствии с этими нормами на весь 2025 год норма расходов на депутата будет составлять:

90 тысяч грн – средства для компенсации стоимости проезда по территории Украины, которые ежемесячно выдаются народному депутату

1,59 млн грн – фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины

350 тысяч грн – начисление на оплату труда помощников-консультантов народного депутата Украины

8 тысяч грн – командировка помощников-консультантов народных депутатов Украины в избирательные округа (в расчете на 10 месяцев)

2 тысячи грн – возмещение расходов на оплату содержания помещений в избирательных округах

237,9 тысяч грн – средства для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера

670 грн – возмещение расходов, связанных с организацией и проведением встреч народного депутата Украины с избирателями.

В целом, законопроектом «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» №12000 Управлению делами Аппарата Верховной Рады запланировано финансирование в объеме 3,139 млрд грн.

Так, на осуществление законотворческой деятельности выделено 1,68 млрд. грн. Из этого объема наибольшие расходы, по которым осуществляется оплата труда народных депутатов, их помощников-консультантов, начисления на фонд оплаты труда.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады – 1,36 млрд. грн.

На освещение деятельности Верховной Рады через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты «Голос Украины» – 78,29 млн грн.

Как отмечает профильный комитет, объемы расходов на покрытие обязательств по оплате труда народных депутатов зависят от размера прожиточного минимума, который в 2025 году не изменится и составит 3028 грн. Следовательно, должностные оклады народных депутатов в 2025 году по сравнению с 2024 годом не изменятся.

В то же время Верховная Рада 16 июля приняла постановление №3861-ІХ (проект 11384), которым увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инициатором изменений в постановление «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» по оплате труда помощников-консультантов выступила председатель Комитета ВР по социальной политике Галина Третьякова.

Учитывая эти изменения, с 1 июля 2024 года изменен размер общего месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов с 29,2 до 43,8 прожиточных минимумов (или с 88,4 тысяч грн до 132,6 тысяч грн).

С учетом этого, в 2025 году потребность в расходах на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов вырастет, поэтому проектом закона о Госбюджете на 2025 год на эти цели предлагается 978 495 800 грн (что на 26,2% больше объемов, утвержденных сметой Верховной Рады на 2024 год).

Предусмотренный проектом объем расходов позволит обеспечить 401 народному депутату выплату: должностных окладов; надбавки за интенсивность; надбавок и доплат за почетное звание и степень; компенсации в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне (20%); заработной платы помощникам-консультантам

«В то же время, в связи с истечением срока полномочий Верховной Рады девятого созыва, при увольнении народным депутатам Украины необходимо выплатить компенсацию за неиспользованные дни их ежегодных отпусков.

Расчетный объем расходов на выплату такой компенсации составляет 146 548 600 грн, а для выплаты начислений на заработную плату – 32 240 700 грн, что не обеспечено расходами, предусмотренными проектом Закона №12000» - отмечает профильный комитет.

По программе «Другие выплаты населению» проектом сметы Верховной Рады на 2025 год предложены расходы в объеме 424 756 200 грн, за счет которых обеспечивается, в частности, реализация гарантий депутатской деятельности: возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, компенсация аренды жилья или аренды гостиничного номера, стоимости проезда по территории Украины. Запланированный на 2025 год объем расходов на указанные цели не значительно отличается от того объема, утвержденного сметой Верховной Рады на 2024 год (на 396 200 грн больше нынешних плановых назначений).

15 309 700 грн – составят командировочные расходы; на уплату взносов правительствам иностранных государств и международным организациям – 9 035 600 грн (что на 3 187 700 грн больше объемов, утвержденных сметой на 2024 год).

Финансирование в объеме 28 958 700 грн. направят на капитальный ремонт аварийного административного здания Верховной Рады по Рыльскому переулку, 8 в Шевченковском районе г. Киева – проведение заключительного комплекса ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту и ввод объекта в эксплуатацию.

Также следует обратить внимание, что согласно пункту 19 раздела «Заключительные положения» проекта Закона о Госбюджете на 2025 год, подготовленного ко второму чтению, установлено, что до проведения первой классификации должностей для государственных служащих государственных органов, не проведших такую ​​классификацию в 2024 году (в частности, в Аппарате Верховной Рады), действуют условия оплаты труда, установленные на 2024 год, но не дольше, чем до 1 апреля 2025 г. при условии финансового обеспечения расходов на оплату труда. В разрезе указанной бюджетной программы расходы на потребление по другим кодам экономической классификации расходов на следующий бюджетный год запланированы примерно в тех объемах, которые утверждались сметой Верховной Рады на 2024 год (за исключением расходов на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, увеличение которых планируется примерно на 40%) .

По бюджетной программе «Освещение деятельности Верховной Рады Украины субъектом в сфере парламентского вещания и финансовой поддержки издания газеты «Голос Украины» расходы потребления общего фонда запланированы в объеме 78 299 500 грн, что по сравнению с расходами, утвержденными сметой Верховной Рады на 2024 год , меньше на 120 млн. грн.

Согласно расшифровке расходов общего фонда Государственного бюджета Украины на 2025 год, для ГП «Парламентский телеканал «Рада» в 2025 году запланировано финансирование 58 799 500 грн (почти втрое меньше утвержденных на 2024 год объемов), и для ГП «Голос Украины» 19,5 млн грн (что также меньше нынешних объемов трансфертов в полтора раза).

При этом Управделами Аппарата Верховной Рады отмечает необеспеченную потребность для финансовой поддержки ГП «Парламентский телеканал «Рада», а также о потребности в капитальных трансфертах в объеме 103,68 млн грн для приобретения студийного съемочного, телевизионного оборудования, обновления оборудования аппаратного сессионного зала и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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