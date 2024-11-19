Когда планируют начать работы по восстановлению Охматдета в Киеве, — ответил Виктор Ляшко

Строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы, пострадавшей в результате российской атаки в июле, рассчитывают начать весной 2025 года.

Восстановление главного корпуса детской больницы Охматдет в Киеве, пострадавшей в результате российской ракетной атаки 8 июля, должно начаться весной 2025 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».

«Мы хотим весной зайти в строительные работы», – уточнил он.

В то же время, Ляшко подчеркнул, что конкретные сроки выполнения работ по восстановлению можно будет назвать после разработки проектной документации.

«Есть два сценария: мы можем успеть уже в ноябре объявить тендер на разработку проекта, и самый плохой сценарий – в декабре. Но в любом случае в этом году мы объявляем тендер на проектную документацию», – отметил замминистра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что инжиниринговая компания уже ведет работу по оценке материалов, которые могут использовать при восстановлении. Сначала сделают проектирование, далее проект потребует согласования с Мининфраструктуры. После этого – объявят конкурс на строительную компанию.

Кроме того, для токсикологического и административного корпуса будут разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет, по корпусам также будет представлен технический отчет, на основе которого будут приниматься решения о восстановлении этих объектов.

Также будет восстановлена ​​трансформаторная подстанция, которая тоже была разрушена в результате атаки. Шесть трансформаторов планируется доставить в январе 2025 года. В настоящее время электроснабжение Охматдета обеспечивают три временных трансформатора, которые предоставил ДТЭК.

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