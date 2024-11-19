Практика судів
  1. В Україні

Коли планують розпочати роботи з відновлення Охматдиту в Києві — відповів Віктор Ляшко

15:30, 19 листопада 2024
Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок російської атаки в липні, розраховують почати навесні 2025 року.
Коли планують розпочати роботи з відновлення Охматдиту в Києві — відповів Віктор Ляшко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, має початися навесні 2025 року. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи», – уточнив він.

Водночас Ляшко наголосив, що конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

«Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій – у грудні. Але в будь-якому разі в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію», – зазначив заступник міністра охорони здоровʼя.

Ляшко підкреслив, що інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні. Спочатку зроблять проєктування, далі проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури. Після цього – оголосять конкурс на будівельну компанію.

Крім того, для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. Шість трансформаторів планують доставити у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ Віктор Ляшко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

2,2 трлн грн на військові видатки – Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Верховна Рада розгляне законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності

Скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за законом про прокуратуру, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на загальних умовах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду