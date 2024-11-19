Коли планують розпочати роботи з відновлення Охматдиту в Києві — відповів Віктор Ляшко

Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок російської атаки в липні, розраховують почати навесні 2025 року.

Відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, має початися навесні 2025 року. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи», – уточнив він.

Водночас Ляшко наголосив, що конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

«Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій – у грудні. Але в будь-якому разі в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію», – зазначив заступник міністра охорони здоровʼя.

Ляшко підкреслив, що інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні. Спочатку зроблять проєктування, далі проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури. Після цього – оголосять конкурс на будівельну компанію.

Крім того, для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. Шість трансформаторів планують доставити у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

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