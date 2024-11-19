Верховний суд Китаю запускає цифрового помічника суддів на основі ШІ

На даний момент платформа зібрала 320 мільйонів одиниць юридичних даних та матеріалів, включаючи юридичні документи, судові рішення, справи та юридичні висновки.

Фото: assettype.com

У департаменті кіберпростору Китаю зареєстрували судову платформу, створену на основі штучного інтелекту. Її мета — допомогти суддям підвищити ефективність роботи та надати людям легший доступ до юридичних послуг, повідомляє chinadaily.

Платформа – це юридична інфраструктура на основі ШІ на національному рівні, яка побудована на масивних, авторитетних і високоякісних судових даних.

На даний момент платформа зібрала 320 мільйонів одиниць юридичних даних та матеріалів, включаючи юридичні документи, судові рішення, справи та юридичні висновки. Також вона має можливості розуміти юридичні терміни, логічно міркувати, шукати та генерувати контент після навчання.

Зазначається, що ці нововведення сприятимуть підвищенню ефективності роботи суддів, наприклад, пошуку юридичних документів та вибору справ, а також задоволенню правового попиту громадськості.

Після того, як платформа буде застосована в судовій роботі, вона допоможе суддям швидко аналізувати та порівнювати інформацію з великої кількості електронних файлів, вловлювати ключові моменти та отримувати основні положення, щоб ще більше підвищити ефективність подачі та розгляду справ.

«Простіше кажучи, платформа діє як цифровий помічник суддів, надаючи їм швидші послуги з організації, класифікації та уточнення юридичної інформації», - заявив Чжан Ченбін, офіційний представник People's Court Press.

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