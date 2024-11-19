На Київ і область насувається сильний вітер

20 листопада у столиці очікуються пориви вітру до 20 м/с.

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20 листопада в Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с – І рівень небезпечності, жовтий. Український гідрометцентр зазначає, що у столиці у середу буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – аварійно-диспетчерська служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю – рятувальники за номерами 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмувалися люди – 103.

Несправні світлофорні об’єкти чи дорожні знаки – 050-387-35-42 (телефон Центра організації дорожнього руху).

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