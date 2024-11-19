На Киев и область надвигается сильный ветер

20 ноября в столице ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

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20 ноября в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – и уровень опасности, желтый. Украинский гидрометцентр отмечает, что в столице в среду облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​около 10°.

В КГГА напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Если дерево упало или сломались ветви – аварийно-диспетчерская службы КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Если падение деревьев и ветвей грозит жизни – спасатели по номерам 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмировались люди – 103.

Неисправные светофорные объекты или дорожные знаки – 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения).

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