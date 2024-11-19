На Киев и область надвигается сильный ветер

20 ноября в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – и уровень опасности, желтый. Украинский гидрометцентр отмечает, что в столице в среду облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°.
В КГГА напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:
Если дерево упало или сломались ветви – аварийно-диспетчерская службы КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.
Если падение деревьев и ветвей грозит жизни – спасатели по номерам 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
Травмировались люди – 103.
Неисправные светофорные объекты или дорожные знаки – 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения).
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