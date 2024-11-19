Верховный суд Китая запускает цифрового помощника судей на основе ИИ

На данный момент платформа собрала 320 миллионов единиц юридических данных и материалов, включая юридические документы, судебные решения, дела и юридические заключения.

Фото: assettype.com

В департаменте киберпространства Китая зарегистрировали судебную платформу, которая создана на основе искусственного интеллекта. Ее цель — помочь судьям повысить эффективность работы и предоставить людям более легкий доступ к юридическим услугам, передает chinadaily.

Платформа - это юридическая инфраструктура на основе ИИ на национальном уровне, построенную на массивных, авторитетных и высококачественных судебных данных.

На данный момент платформа собрала 320 миллионов единиц юридических данных и материалов, включая юридические документы, судебные решения, дела и юридические заключения. Также она обладает возможностями понимать юридические термины, логически рассуждать, искать и генерировать контент после обучения.

Отмечается, что эти новшества будут способствовать повышению эффективности работы судей, например, поиску юридических документов и выбору дел, а также удовлетворению правового спроса общественности.

После того, как платформа будет применена в судебной работе, она поможет судьям быстро анализировать и сравнивать информацию из большого количества электронных файлов, улавливать ключевые моменты и извлекать основные положения, чтобы еще больше повысить эффективность подачи и рассмотрения дел.

«Проще говоря, платформа действует как цифровой помощник судей, предоставляя им более быстрые услуги по организации, классификации и уточнению юридической информации», — заявил Чжан Чэнбин, официальный представитель People's Court Press.

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