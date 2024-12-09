Середня зарплата в Україні досягла 530 доларів та на понад 50% перевищила довоєнний рівень

Середня зарплата штатних працівників зросла до 21 946 гривень.

У 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% до 21 946 гривень.

Це вище на 56,6% порівняно із 2021 роком (14 014 гривень).

Зарплата також вища і у доларовому еквіваленті – 532 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.

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