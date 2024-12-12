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Андрей Ермак назвал условие для переговоров с Россией

12:07, 12 декабря 2024
Андрей Ермак заявил, что Украина сейчас не готова к переговорам с РФ по поводу завершения войны.
Андрей Ермак назвал условие для переговоров с Россией
Фото: ukrinform.ua
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в настоящее время страна не готова к переговорам с Россией по поводу завершения войны в контексте сильных переговорных позиций. Речь идет о нехватке вооружений, а также четких гарантиях относительно того, что страна-агрессор через два-три года не нападет снова. Об этом он сказал в интервью «Суспільному».

«Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (речь идет о Курской области — ред.)», - сказал он.

Ермак отметил, что Путину важно продолжать агрессию на территории Украины.

«Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что звучит из Кремля — это язык ультиматумов», — добавил чиновник.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что войну нельзя закончить «просто бумажкой и несколькими подписями».

Добавим, Дональд Трамп работает над концепцией завершения войны в Украине через переговоры.

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