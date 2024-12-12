Укрпочта анонсировала марку в честь боксера Александра Усика

Общий тираж выпуска составляет 420 тысяч марок.

В понедельник, 16 декабря, «Укрпочта» представит благотворительную почтовую марку «USYK. Мир любит сильных», которую посвятили одному из самых титулованных боксеров Украины Александру Усику.

«Выпуск марки состоится в преддверии долгожданного поединка Усика с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO», - говорится в сообщении «Укрпочты».

Отмечается, что марковый лист «USYK. Мир любить сильных» содержит шесть марок, каждая из которых имеет номинал U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов) + 5 грн. дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на социальные (благотворительные) цели.

Общий тираж выпуска составляет 420 тысяч. марок. Тираж конвертов «Первый день» – 30 тыс. прим., художественных карт – 30 тыс. прим., презентационных папок – 500.

Для владельцев филателистических абонементов пакета «Эксклюзив» также будет доступен неперфорированный номерной почтовый блок «USYK. Мир любит сильных». Номинал марки – P (эквивалент $5 + 20% НДС). Тираж почтового блока – 6 тыс. экземпляров.

«Почтовый набор и блок будут доступны в отделениях «Укрпочты», филателистических магазинах и в почтовом маркете с 12 декабря. Предзаказ уже открыт для всех желающих», - добавили в «Укрпочте».

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