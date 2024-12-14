У США чоловіка засудили до двох років ув’язнення за несплату криптоподатків

Згідно з судовими документами, чоловік подав неправдиві податкові декларації, «в яких занизив або взагалі не повідомив» про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.

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Чоловіка з американського міста Остін засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. В оприлюдненій заяві Міністерства юстиції США сказано, що Френк Річард Алгрен III подав неправдиві податкові декларації.

Згідно з судовими документами, в період з 2017 по 2019 рік чоловік подав неправдиві податкові декларації, «в яких занизив або взагалі не повідомив» про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн, від якого він отримав значний прибуток.

Для того, щоб приховати справжні прибутки, він сказав, що купив біткоїни за набагато вищими цінами, ніж насправді. Потім чоловік подав неправдиву федеральну декларацію про доходи за 2017 рік, в якій значно завищив собівартість біткоїнів, тим самим занизивши свій справжній приріст капіталу від продажу біткоїнів, додали у Мін’юсті.

Крім того, у 2018 і 2019 роках чоловік продав біткоїнів на суму понад $650 000, але не вказав ці продажі у своїх деклараціях за 2018 і 2019 роки. Водночас він намагався «замести сліди».

Загалом, податкові втрати від злочинних дій склали понад $1 млн.

«Френк Алгрен III заробив мільйони, купуючи і продаючи біткоїни, але замість того, щоб сплатити належні податки, він збрехав своєму бухгалтеру про розмір значної частини своїх прибутків і намагався приховати іншу частину своїх прибутків за допомогою витончених методів, призначених для приховування його транзакцій в блокчейні біткоїнів», - сказав виконуючий обов’язки заступника помічника генерального прокурора з податкового відділу Міністерства юстиції Стюарт Голдберг.

На додаток до ув'язнення суддя зобов'язав чоловіка виплатити $1,09 млн Сполученим Штатам.

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