Уряд схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антибіотиків

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену МОЗ державну стратегію боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року та операційний план її реалізації на 2024—2026 роки.
Стратегія передбачає:
«Стійкість до антибіотиків ставить під загрозу розвиток медичних інновацій та ефективне лікування будь-яких інфекцій — від пневмонії та туберкульозу до одужання пацієнтів після оперативних втручань. Зараз у світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ чи малярія. І це глобальна загроза громадському здоров’ю. В Україні під час війни число травм зростає, лікарі стикаються зі збільшенням кількості інфекційних збудників, стійких до антимікробних препаратів», — зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Як вказують у МОЗ, триває системна робота над протидіією цій загрозі, зокрема:
Водночас у МОЗ підкреслюють, що головне завдання для пацієнтів — припинити займатися самолікуванням і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар, а медпрацівники мають дотримуватися стандарту інфекційного контролю.
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