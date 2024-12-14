Уряд схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антибіотиків

У МОЗ підкреслюють, що головне завдання для пацієнтів — припинити займатися самолікуванням і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар.

Джерело фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену МОЗ державну стратегію боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року та операційний план її реалізації на 2024—2026 роки.

Стратегія передбачає:

розширення національної мережі мікробіологічних лабораторій;

посилення системи інфекційного контролю із врахуванням міжсекторального підходу «Єдине здоров’я».

«Стійкість до антибіотиків ставить під загрозу розвиток медичних інновацій та ефективне лікування будь-яких інфекцій — від пневмонії та туберкульозу до одужання пацієнтів після оперативних втручань. Зараз у світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ чи малярія. І це глобальна загроза громадському здоров’ю. В Україні під час війни число травм зростає, лікарі стикаються зі збільшенням кількості інфекційних збудників, стійких до антимікробних препаратів», — зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Як вказують у МОЗ, триває системна робота над протидіією цій загрозі, зокрема:

працює електронний рецепт для обмеження самопризначення антибіотиків;

майже вдвічі за останні 3,5 роки зросла кількість баклабораторій, які є частиною міжнародної системи епідеміологічного нагляду;

оновлені протоколи лікування та призначення антибіотиків для лікарів;

затверджені стандарти інфекційного контролю;

посилюється рутинний епіднагляд за антимікробною резистентністю, зокрема, серед поранених під час війни.

Водночас у МОЗ підкреслюють, що головне завдання для пацієнтів — припинити займатися самолікуванням і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар, а медпрацівники мають дотримуватися стандарту інфекційного контролю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.