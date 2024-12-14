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Уряд схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антибіотиків

19:36, 14 грудня 2024
У МОЗ підкреслюють, що головне завдання для пацієнтів — припинити займатися самолікуванням і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар.
Уряд схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антибіотиків
Джерело фото: Claudio Schwarz / Unsplash
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Кабінет Міністрів ухвалив розроблену МОЗ державну стратегію боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року та операційний план її реалізації на 2024—2026 роки.

Стратегія передбачає:

  • розширення національної мережі мікробіологічних лабораторій;
  • посилення системи інфекційного контролю із врахуванням міжсекторального підходу «Єдине здоров’я».

«Стійкість до антибіотиків ставить під загрозу розвиток медичних інновацій та ефективне лікування будь-яких інфекцій — від пневмонії та туберкульозу до одужання пацієнтів після оперативних втручань. Зараз у світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ чи малярія. І це глобальна загроза громадському здоров’ю. В Україні під час війни число травм зростає, лікарі стикаються зі збільшенням кількості інфекційних збудників, стійких до антимікробних препаратів», — зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Як вказують у МОЗ, триває системна робота над протидіією цій загрозі, зокрема:

  • працює електронний рецепт для обмеження самопризначення антибіотиків;
  • майже вдвічі за останні 3,5 роки зросла кількість баклабораторій, які є частиною міжнародної системи епідеміологічного нагляду;
  • оновлені протоколи лікування та призначення антибіотиків для лікарів;
  • затверджені стандарти інфекційного контролю;
  • посилюється рутинний епіднагляд за антимікробною резистентністю, зокрема, серед поранених під час війни.

Водночас у МОЗ підкреслюють, що головне завдання для пацієнтів — припинити займатися самолікуванням і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар, а медпрацівники мають дотримуватися стандарту інфекційного контролю.

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МОЗ

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