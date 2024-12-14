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Правительство одобрило стратегию борьбы со стойкостью к антибиотикам

19:36, 14 декабря 2024
В Минздраве подчеркивают, что главная задача для пациентов — прекратить заниматься самолечением и принимать препараты именно так, как их назначил врач.
Правительство одобрило стратегию борьбы со стойкостью к антибиотикам
Источник фото: Claudio Schwarz / Unsplash
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Кабинет Министров принял разработанную Минздравом государственную стратегию борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам до 2030 года и операционный план ее реализации на 2024—2026 годы.

Стратегия предполагает:

- расширение национальной сети микробиологических лабораторий;

- Усиление системы инфекционного контроля с учетом межсекторального подхода «Единое здоровье».

«Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу развитие медицинских инноваций и эффективное лечение любых инфекций – от пневмонии и туберкулеза до выздоровления пациентов после оперативных вмешательств. Сейчас в мире резистентность бактерий к антимикробным препаратам влечет за собой больше смертей, чем ВИЧ или малярия. И это глобальная угроза общественному здоровью. В Украине во время войны число травм растет, врачи сталкиваются с увеличением количества инфекционных возбудителей, устойчивых к антимикробным препаратам», - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Как указывают в Минздраве, продолжается системная работа над противодействием этой угрозе, в частности:

– работает электронный рецепт для ограничения самоназначения антибиотиков;

- почти вдвое за последние 3,5 года выросло количество баклабораторий, являющихся частью международной системы эпидемиологического надзора;

- обновленные протоколы лечения и назначения антибиотиков для врачей;

- утвержденные стандарты инфекционного контроля;

- усиливается рутинный эпиднадзор за антимикробной резистентностью, в частности среди раненых во время войны.

В то же время в Минздраве подчеркивают, что главная задача для пациентов — прекратить заниматься самолечением и принимать препараты именно так, как их назначил врач, а медработники должны соблюдать стандарт инфекционного контроля.

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Минздрав

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