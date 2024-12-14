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Кольцевая электричка в Киеве снова будет курсировать каждые полчаса и возвращает самый поздний рейс

16:14, 14 декабря 2024
С 15 декабря поезда будут двигаться чаще.
Кольцевая электричка в Киеве снова будет курсировать каждые полчаса и возвращает самый поздний рейс
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С 15 декабря 2024 года кольцевая электричка Киева снова будет курсировать каждые полчаса. Причина – завершение строительных работ на Воскресенке. Об этом заявили в Укрзализныце.

Кроме того, снова будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда – отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) на Святошино, куда будет прибывать в 23:20.

«На практике это будет означать, что с вокзала на Троещину можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайны на Брестскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро», - отметили в УЗ.

Кроме того, у перевозчика объявили о работе над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентировку пассажиров в направлениях и маршрутах Кольцевой электрички.

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Киев Укрзализныця транспорт

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