В Киеве планируют демонтировать памятник Булгакову и символический знак «Киев – город-герой»

В столице межведомственная рабочая группа рассмотрела очередной список объектов, которые предлагают полностью или частично демонтировать. Как отметили в КГГА, специалисты предлагают устранить еще шесть объектов:
- памятники Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому,
- символический знак «Киев – город-герой» (с изображением пятиконечной звезды),
- памятный камень в честь 100-летия Ленина,
- мемориальные доски Петру Чайковскому и с надписью «В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева».
Также поддержано решение о сохранении 7 отдельных объектов с изъятием элементов советской идеологии или российской символики с условием коррекции текстов или композиций.
Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов подчеркнул, что на сегодняшний день, согласно соответствующему Перечню, уже убрано около половины памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города. Но этот процесс замедляет отсутствие достоверной информации о балансодержателе.
Ранее мы писали, что в Киеве звезду из дома на Крещатике добавили в перечень элементов на демонтаж.
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