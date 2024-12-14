В Киеве планируют демонтировать памятник Булгакову и символический знак «Киев – город-герой»

Специалисты предлагают устранить еще шесть объектов из публичного пространства города.

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В столице межведомственная рабочая группа рассмотрела очередной список объектов, которые предлагают полностью или частично демонтировать. Как отметили в КГГА, специалисты предлагают устранить еще шесть объектов:

- памятники Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому,

- символический знак «Киев – город-герой» (с изображением пятиконечной звезды),

- памятный камень в честь 100-летия Ленина,

- мемориальные доски Петру Чайковскому и с надписью «В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева».

Также поддержано решение о сохранении 7 отдельных объектов с изъятием элементов советской идеологии или российской символики с условием коррекции текстов или композиций.

Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов подчеркнул, что на сегодняшний день, согласно соответствующему Перечню, уже убрано около половины памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города. Но этот процесс замедляет отсутствие достоверной информации о балансодержателе.

Ранее мы писали, что в Киеве звезду из дома на Крещатике добавили в перечень элементов на демонтаж.

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