Стало известно, что ждет Башара Асада и его семью после бегства из Сирии

Башар Асад управлял страной 24 года и унаследовал власть от своего отца.

Как известно, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Башар Асад с членами своей семьи бежал в Россию. Бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, якобы вызванным ущербом или авиакатастрофой.

Позже стало известно, что РФ предоставила убежище семье Асада якобы из «размышлений гуманитарного характера».

Издание BBC проанализировало, что ждет Башара Асада и его семью после бегства из Сирии.

Зазначається, що коли було повалено режим Асада, це перевернуло сторінку не лише його 24-річного президентства, а й більш ніж 50-річного правління його сім'ї в Сирії. До того, як Асад зайняв свою посаду в 2000 році, його покійний батько Хафез Асад був президентом протягом трьох десятиліть.

Тепер, коли повстанці формують перехідний уряд, майбутнє поваленого президента, його дружини та трьох їхніх дітей залишається невизначеним. Нині вони перебувають у Росії.

Росія була вірним союзником Асада. Однак, зайнятая веденням війни проти України, не захотіла чи не змогла допомогти уряду Асада зупинити блискавичний наступ повстанців. За кілька годин після того, як повстанські сили захопили контроль над Дамаском, росЗМІ повідомили, що Асад та його родина прибули до Москви і що їм буде надано притулок на «гуманітарних засадах».

ВВС пише, що зв'язки Асадів із Росією, зокрема з Москвою, добре задокументовані.

Розслідування, проведене в 2019 році The Financial Times, показало, що сім'я Асада придбала щонайменше 18 розкішних квартир у російській столиці, намагаючись вивести десятки мільйонів доларів із Сирії під час громадянської війни.

Тим часом старший син Асада, Хафез, навчається в Москві на аспіранта — місцева газета лише минулого тижня повідомила про докторську дисертацію 22-річного студента.

Асад одружений з Асмою, яка має подвійне британсько-сирійське громадянство, яка народилася і виросла в західній частині Лондона. Вона навчалася у школі та університеті в Лондоні, а потім стала інвестиційним банкіром.

Асма переїхала до Сирії на постійне місце проживання у 2000 році і вийшла заміж за Асада приблизно в той час, коли він змінив свого батька на посаді президента.

Доктор Несрін Альрефаї, науковий співробітник Лондонської школи економіки та політичних наук, повідомила ВВС, що Асма «має британський паспорт, тому могла б повернутися до Великобританії» замість того, щоб залишитися в Росії.

«Однак США ввели санкції проти її батька, доктора Фаваза аль-Ахраса, який, за деякими даними, також знаходиться в Росії», - сказала вона, припустивши, що Асма, можливо, захоче поки залишитися в Москві.

У звіті Держдепартаменту США Конгресу за 2022 рік зазначається, що чиста вартість активів розширеної сім'ї Асадів становить від 1 млрд доларів (790 млн фунтів стерлінгів) до 2 млрд доларів (1,6 млрд фунтів стерлінгів), хоча в ньому наголошується, що оцінити її складно, оскільки їх активи «імовірно розкидані та приховані на численних рахунках, у портфелях нерухомості, корпораціях та офшорних податкових сховищах».

Згідно з звітом, Башар та Асма підтримували «тісні заступницькі відносини з найбільшими економічними гравцями Сирії, використовуючи їхні компанії для відмивання грошей, отриманих від незаконної діяльності, та перекачування коштів режиму».

У ньому також говориться, що Асма мала «вплив на економічний комітет, який керує економічною кризою в Сирії», і приймала ключові рішення щодо «продовольчих і паливних субсидій, торгівлі та валютних питань» у Сирії.

Вона також вплинула на Сирійський трастовий фонд розвитку, через який прямувала більшість іноземної допомоги на відновлення територій, контрольованих режимом.

У 2020 році тодішній держсекретар Майк Помпео заявив, що Асма «стала одним із найвідоміших тих, хто наживається на війні в Сирії» за допомогою свого чоловіка та сім'ї.

Інший високопосадовець адміністрації Трампа охарактеризував її як «главу бізнесу сім'ї» та «олігарха», який конкурував із двоюрідним братом Башара Рамі Махлуфом.

Після падіння династії Асадов генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар заявила, що сирійці зазнали, за її словами, «жахливого переліку порушень прав людини, які призвели до незліченних людських страждань у величезних масштабах».

Сюди входять «атаки із застосуванням хімічної зброї, бочкових бомб та інші військові злочини, а також вбивства, тортури, насильницькі зникнення та винищення, які рівносильні злочинам проти людяності».

Вона закликала міжнародне співтовариство забезпечити розслідування та судове переслідування осіб, які підозрюються у порушенні міжнародного права та інших серйозних порушеннях прав людини.

Лідер ісламістських повстанців у Сирії заявив, що будуть названі імена всіх високопосадовців поваленого режиму, які будуть викриті в тортурах політичних в'язнів.

Абу Мохаммед аль-Джолані також заявив, що його так званий уряд сирійського порятунку прагнутиме репатріювати посадових осіб, яких він визначив і втік до іншої країни, пише ВВС.

У виданні наголосили, що у Франції слідчі судді вимагають ордера на арешт Асада за передбачувану співучасть у злочинах проти людяності та військових злочинах у зв'язку зі смертоносною хімічною атакою в Сирії у 2013 році відповідно до правової концепції універсальної юрисдикції.

Також зазначається, що Асад навряд чи залишить Росію і вирушить до країни, звідки його можуть екстрадувати назад до Сирії чи до будь-якої іншої країни, де йому можуть звинуватити у скоєнні злочину.

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