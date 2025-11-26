Верховный Суд определил, что валютные колебания сами по себе не являются основанием для изменения сроков госконтрактов

КХС ВС рассмотрел дело о возможности внесения судом изменений в сроки выполнения договора государственной закупки в связи со ссылкой исполнителя на существенное изменение обстоятельств, обусловленное ростом валютного курса во время военного положения.

Фото: Pexel

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказал правовую позицию относительно повышения курса валюты и военного положения, которые не являются безусловным основанием для внесения изменений в договор, в частности сроков выполнения договора.

Отмечается, что оснований для применения п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об оборонных закупках», постановления КМУ от 20.03.2022 № 335 «Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения», которое было принято в соответствии с этим Законом, и ст. 652 ГК Украины нет, поскольку исполнитель услуг не доказал наличие прямой причинно-следственной связи между изменением курса и продлением срока выполнения ремонта.

Исполнитель услуг по договору закупки за государственные средства должен был при определённой осмотрительности предусмотреть возникновение трудностей в выполнении договора, связанных с возможным изменением курса гривны, учитывая то, что на момент заключения договора на территории Украины уже было введено военное положение. Повышение курса валюты во время действия военного положения не может рассматриваться как основание для изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

При отсутствии существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, нельзя изменить договор по решению суда.

Верховный Суд рассматривал кассационную жалобу по делу относительно изменения сроков выполнения договора государственной закупки, заключённого между частным предприятием и Министерством обороны Украины. Предметом пересмотра стал вопрос наличия правовых оснований для внесения судом изменений в сроки выполнения работ по договору в связи со ссылкой исполнителя на существенное изменение обстоятельств, вызванное ростом валютного курса во время военного положения.

Обстоятельства дела

Суть спора заключалась в требовании предприятия изменить календарный план выполнения ремонтных услуг, предусмотренных договором о закупке от 6 мая 2022 года, путём продления срока с 30 августа 2022 года до 31 декабря 2022 года. Истец обосновывал необходимость таких изменений тем, что стремительное повышение официального курса гривны к иностранной валюте в июле 2022 года сделало невозможной закупку импортных комплектующих в пределах согласованной стоимости, что якобы свидетельствует о существенном изменении обстоятельств, не зависящем от воли сторон.

Суд первой инстанции отказал в иске, исходя из того, что избранный способ защиты не является надлежащим и эффективным. По мнению суда, иск направлен не на обеспечение выполнения договора, а скорее на устранение риска применения штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, одновременно обратив внимание на отсутствие правовых оснований для применения статьи 652 Гражданского кодекса Украины в заявленном контексте.

Апелляционный суд подчеркнул, что повышение валютного курса не может считаться существенным изменением обстоятельств в понимании законодательства, а выданное Торгово-промышленной палатой заключение не имеет доказательного значения как подтверждение таких обстоятельств.

Рассмотрение дела в Верховном Суде

Верховный Суд, анализируя доводы кассационной жалобы, пришёл к выводу, что закон не предусматривает возможности изменения существенных условий договора публичной закупки по решению суда по требованию одной стороны, кроме случаев, прямо определённых статьёй 652 ГК Украины. Суд указал, что для изменения договора в судебном порядке необходимо доказать наличие существенного изменения обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть на момент заключения договора. В данном случае договор заключён уже после введения военного положения, а значит истец должен был осознавать возможные экономические риски, связанные с изменением валютного курса.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что ни одно доказательство в материалах дела не подтверждает причинно-следственную связь между повышением валютного курса и невозможностью выполнения работ в установленный срок. Заключение Торгово-промышленной палаты не может заменять доказывание таких обстоятельств, поскольку закон не наделяет ТПП полномочиями устанавливать факт существенного изменения обстоятельств в правоотношениях, связанных с договорами.

Верховный Суд также обратил внимание на принцип коммерческого риска в предпринимательской деятельности. Предприятие, заключая договор в мае 2022 года, уже находилось в условиях военного положения и должно было понимать возможность колебания курса гривны и другие экономические последствия вооружённой агрессии. Следовательно, эти обстоятельства не могут рассматриваться как непредсказуемые и такие, что давали бы право требовать изменения договора в судебном порядке.

Оценив приведённые аргументы, Верховный Суд пришёл к выводу, что решения судов первой и апелляционной инстанций соответствуют требованиям закона, оснований для их отмены нет, а доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

Подробно ознакомиться с позицией КХС ВС по делу № 910/11841/22 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.