  1. В Украине

Субсидии, компенсации и поддержка уязвимых групп: в Раде обозначили ключевые меры зимней помощи

14:49, 26 ноября 2025
Депутат Алексей Леонов сообщил, что будет включать зимняя поддержка украинцев, и отметил важность принятия Госбюджета-2026.
Украинцы этой зимой могут рассчитывать на расширенный пакет государственной поддержки. Об этом сообщил член Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов.

По словам депутата, социальная помощь будет включать не только единовременную выплату в 1000 грн.

Он отметил, что люди с инвалидностью, пенсионеры и отдельные категории детей смогут претендовать на более существенную помощь — 6500 гривен. Прием заявок стартует 20 ноября, а распорядителем средств выступит Пенсионный фонд.

Депутат также подчеркнул, что в течение всего отопительного сезона цены на газ и электроэнергию будут оставаться неизменными. Параллельно продолжит действовать программа жилищных субсидий, которая охватит около 2,7 млн ​​домохозяйств. На эти нужды в госбюджете предусмотрено около 42 млрд. грн.

Отдельно Леонов обратил внимание на необходимость принятия Государственного бюджета, ведь это обеспечит стабильное финансирование всех сфер, включая Вооруженные силы Украины.

Говоря об особых потребностях регионов, которые находятся вблизи линии фронта, депутат отметил, что правительство и парламент подготовили дополнительные инструменты поддержки.

В частности, предусмотрена частичная компенсация стоимости электроэнергии до 300 кВт (около 1300 грн), а также разовая помощь на приобретение твердого топлива — почти 19 400 грн.

Леонов добавил, что правительство увеличивает помощь внутренне перемещенным лицам. Речь идет о дополнительных 8000 грн на топливо, а также на субсидии не только на коммунальные услуги, но и на аренду жилья.

Напомним, что украинцы уже начали получать 1000 гривень от государства по программе «Зимняя поддержка». 

Также мы писали, кому не насчитают тысячу от государства. 

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

