Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции Украины прокомментировало законодательные инициативы, направленные на реформирование системы исполнения судебных решений, должником по которым выступает государство или государственные предприятия. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос, который находится в распоряжении «Судебно-юридической газеты».

Министерство юстиции Украины не поддержало законопроекты №14162 и №14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия. Ведомство изложило свою позицию в письме к Верховной Раде и обозначило ключевые проблемы инициатив.

В письме ведомство обозначило свою позицию относительно законопроектов №14162 и №14163, а также разъяснило подходы к антикоррупционной политике, бюджетным расчетам и исполнению решений Европейского суда по правам человека.

Законопроекты, внесенные народным депутатом Галиной Третьяковой 28 октября 2025 года, предусматривают, что исполнение судебных решений и постановлений частных исполнителей о взыскании средств с государственных органов и бюджетных учреждений будет осуществляться исключительно за счет государственного бюджета, через центральный орган исполнительной власти, реализующий политику казначейского обслуживания.

Минюст заявил, что положения законопроектов:

• не согласуются с другими законами;

• могут переложить финансовую нагрузку на государственный бюджет вместо стимулирования должников самостоятельно выполнять обязательства;

• не содержат четких процедур оценки «отсутствия средств» у должника;

• предусматривают расширение полномочий частных исполнителей без должных обоснований.

Ведомство подчеркивает, что такие изменения не обеспечат решения системной проблемы длительного неисполнения судебных решений, которую ранее констатировал Европейский суд по правам человека в группе дел «Иванов против Украины», «Жовнер против Украины» и «Бурмыч и другие против Украины».

Минюст отмечает несколько ключевых рисков:

Исключение государственных предприятий из перечня должников, по которым государство гарантирует исполнение решений, может разрушить существующий механизм исполнения судебных решений. Отсутствие переходных механизмов для ретроспективных решений создает риск утраты или дублирования исполнительных документов. Расширение прав частных исполнителей в период действия мораториев на принудительное взыскание имущества государственных предприятий может негативно сказаться на экономике и обороноспособности страны. Не предусмотрено финансовое обоснование расходов на исполнение решений в 2026 году, что создает бюджетные риски.

Несмотря на намерение законопроектов №14162 и №14163 усовершенствовать систему исполнения судебных решений, их положения не обеспечивают решения системной проблемы длительного неисполнения решений, на которую неоднократно обращал внимание Европейский суд по правам человека. Предусмотренное законопроектами перекладывание финансовой нагрузки на государственный бюджет вместо стимулирования ответственности государственных предприятий может лишь усугубить проблему, а отсутствие четких процедур и переходных механизмов создает риски задержек в исполнении решений и утраты исполнительных документов.

Кроме того, расширение полномочий частных исполнителей без должных обоснований способно негативно повлиять на экономику, деятельность государственных предприятий и даже на обороноспособность государства, особенно в периоды действия мораториев.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что приоритетным должно быть системное внедрение мероприятий Национальной стратегии и соответствующего Плана, включая учет и верификацию долгов, пересмотр социального законодательства и поэтапную отмену мораториев, что обеспечит эффективное и прозрачное исполнение судебных решений государственными должниками.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что причиной разработки законопроектов стала хроническая проблема неисполнения решений национальных судов, международных судебных институтов и Конституционного Суда Украины, должником по которым является государство.

Автор: Анастасия Гришкова

