  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС за октябрь 2025 года

15:48, 26 ноября 2025
В обзоре отражен ряд важных правовых позиций коллегий судей КАС ВС.
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС за октябрь 2025 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за октябрь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности о:

  • отсутствии у жилищных комиссий гарнизонов полномочий по определению процентного распределения жилых помещений;
  • недопустимости сужения оснований для выплаты повышенного дополнительного вознаграждения актами более низкой юридической силы;
  • особом порядке вступления в силу актов Кабинета Министров Украины с информацией ограниченного доступа;
  • последовательности получения образования в случае продолжения лицом незавершенного обучения по бакалаврскому уровню высшего образования в другом высшем учебном заведении с того же самого курса;
  • применении ставки земельного налога к лесным землям, которые по целевому назначению относятся к землям природно-заповедного фонда и иного природоохранного назначения;
  • начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на площадь ограждения и асфальтированной площадки, включенных в состав комплекса нежилых зданий, зарегистрированного по единому регистрационному номеру в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;
  • освобождении от обязанности уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в зависимости от статуса территории.

Также опубликованы правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности о:

  • сроке обращения в суд в пенсионных спорах, связанных с признанием неконституционными норм закона;
  • сроке обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения после процедуры административного обжалования.

В течение октября 2025 года КАС ВС высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]