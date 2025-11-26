Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС за октябрь 2025 года

В обзоре отражен ряд важных правовых позиций коллегий судей КАС ВС.

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за октябрь 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности о:

отсутствии у жилищных комиссий гарнизонов полномочий по определению процентного распределения жилых помещений;

недопустимости сужения оснований для выплаты повышенного дополнительного вознаграждения актами более низкой юридической силы;

особом порядке вступления в силу актов Кабинета Министров Украины с информацией ограниченного доступа;

последовательности получения образования в случае продолжения лицом незавершенного обучения по бакалаврскому уровню высшего образования в другом высшем учебном заведении с того же самого курса;

применении ставки земельного налога к лесным землям, которые по целевому назначению относятся к землям природно-заповедного фонда и иного природоохранного назначения;

начислении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на площадь ограждения и асфальтированной площадки, включенных в состав комплекса нежилых зданий, зарегистрированного по единому регистрационному номеру в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

освобождении от обязанности уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в зависимости от статуса территории.

Также опубликованы правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности о:

сроке обращения в суд в пенсионных спорах, связанных с признанием неконституционными норм закона;

сроке обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения после процедуры административного обжалования.

В течение октября 2025 года КАС ВС высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

