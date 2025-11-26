  1. Суд инфо

ВККС определила победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде

15:35, 26 ноября 2025
Вопрос рекомендации кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 8 декабря пленарным составом Комиссии.
Фото: zka.court.gov.ua
Высшая квалификационная комиссия судей 26 ноября приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Вопрос рекомендации кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 8 декабря 2025 года пленарным составом Комиссии.

Список победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями):

  1. Гарасимкив Лилия Ивановна
  2. Дубчак Наталия Сергеевна
  3. Кость Виталий Владимирович
  4. Котубей Иван Иванович
  5. Малюк Виталий Мирославович
  6. Маргитич Оксана Ивановна
  7. Мушак Екатерина Михайловна
  8. Рубля Александр Сергеевич
  9. Сова Виктория Валерьевна
  10. Шевчук Василий Владимирович

Кроме того, Комиссией прекращено квалификационное оценивание 7 судей на соответствие занимаемой должности, которые в рамках процедуры этого конкурса подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде:

  1. Бурзель Юлия Валентиновна — Яготинский районный суд Киевской области
  2. Задорожко Дмитрий Анатольевич — Васильевский районный суд Запорожской области
  3. Кравченко Максим Владимирович — Обуховский районный суд Киевской области
  4. Левчук Вита Витальевна — Костопольский районный суд Ровенской области
  5. Маргитич Оксана Ивановна — Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области
  6. Пулик Михаил Васильевич — Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области
  7. Шепетко Ирина Александровна — Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области

суд судья ВККС Закарпатье

