ВККС определила победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде
Высшая квалификационная комиссия судей 26 ноября приняла решение об утверждении рейтинга кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).
Вопрос рекомендации кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 8 декабря 2025 года пленарным составом Комиссии.
Список победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде в рамках конкурса, объявленного решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями):
- Гарасимкив Лилия Ивановна
- Дубчак Наталия Сергеевна
- Кость Виталий Владимирович
- Котубей Иван Иванович
- Малюк Виталий Мирославович
- Маргитич Оксана Ивановна
- Мушак Екатерина Михайловна
- Рубля Александр Сергеевич
- Сова Виктория Валерьевна
- Шевчук Василий Владимирович
Кроме того, Комиссией прекращено квалификационное оценивание 7 судей на соответствие занимаемой должности, которые в рамках процедуры этого конкурса подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде:
- Бурзель Юлия Валентиновна — Яготинский районный суд Киевской области
- Задорожко Дмитрий Анатольевич — Васильевский районный суд Запорожской области
- Кравченко Максим Владимирович — Обуховский районный суд Киевской области
- Левчук Вита Витальевна — Костопольский районный суд Ровенской области
- Маргитич Оксана Ивановна — Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области
- Пулик Михаил Васильевич — Рожнятовский районный суд Ивано-Франковской области
- Шепетко Ирина Александровна — Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области
