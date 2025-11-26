  1. В Украине

Кабмин ввел эксперимент «Проектируй и строй» для ускорения строительства в оборонном секторе

14:13, 26 ноября 2025
Правительство внедрило экспериментальный проект в сфере ОПК на основе принципа «Проектируй и строй», который должен ускорить создание новых производственных мощностей и упростить строительные процедуры.
Кабинет Министров утвердил постановление, которым запускается экспериментальный проект в сфере оборонно-промышленного комплекса, построенный на принципе «Проектируй и строй». Об этом сообщает Министерство обороны.

Ожидается, что решение Правительства позволит значительно ускорить создание дублирующих производственных мощностей одного из ведущих предприятий украинского ОПК. После успешной апробации механизмов эксперимента его планируют распространить и на другие направления отечественного оборонного производства.

Согласно нормам действующего законодательства процесс строительства предусматривает прохождение нескольких ключевых этапов — от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию. При этом начало каждой последующей стадии возможно только после полного завершения предыдущей, что значительно замедляет создание новых производственных мощностей.

Правительственное постановление, к разработке которого привлекались специалисты Минобороны, предусматривает упрощённый механизм. В частности, проектирование и строительство в рамках экспериментального проекта могут выполняться одновременно.

Также предприятие, участвующее в экспериментальном проекте, будет иметь право заключать договоры на поставку ресурсов (воды, газа, тепла, электрической энергии) без зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдачи сертификата.

Принятое решение обеспечит быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойного снабжения продукцией оборонного назначения государственных заказчиков.

«Проектируй и строй» — это инициатива Кабмина, которая позволяет быстрее возводить или восстанавливать жильё, медицинские учреждения и другие важные инфраструктурные объекты.

Её суть в том, что государство больше не проводит отдельные тендеры на проектирование, а сразу выбирает подрядчика, который выполняет весь цикл работ — от разработки проекта до завершения строительства. Такой формат, известный в Европе как Design-build, существенно ускоряет строительные процессы.

