Детенизация рынка топливо — Гетманцев заявил о критической ситуации с нелегальными АЗС и призвал к решительным действиям

15:43, 26 ноября 2025
Налоговый комитет утвердил решение об усилении детенизации рынка топливо и рекомендовал ГНС, БЭБ и полиции провести полный аудит нелегальных АЗС.
Фото: Даниил Гетманцев/Телеграм
Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил решение относительно детенизации рынка топлива. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, в последние годы отрасль демонстрирует положительную динамику — увеличение уплаты налогов и постепенную детенизацию. В то же время на рынке всё ещё сохраняются системные проблемы, среди которых заниженные зарплаты в части сетей, неравномерная налоговая нагрузка и широкое распространение незаконных автозаправочных станций.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация с нелегальными АЗС является «критической»: из проверенных нелегальных АЗС закрыты лишь несколько, часть продолжает работать даже после проверок.Также он

заявил, что в ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов.

Комитет рекомендовал Государственной налоговой службе, Бюро экономической безопасности и Нацполиции:

  • провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;
  • обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;
  • контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;
  • ежемесячно публиковать данные об уплате налогов за 1 литр топлива и уровне зарплат в каждой сети.

Также, согласно решению Комитета, Кабинет Министров должен до 1 февраля 2026 года сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

Даниил Гетманцев АЗС

