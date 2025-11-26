Детенизация рынка топливо — Гетманцев заявил о критической ситуации с нелегальными АЗС и призвал к решительным действиям

Налоговый комитет утвердил решение об усилении детенизации рынка топливо и рекомендовал ГНС, БЭБ и полиции провести полный аудит нелегальных АЗС.

Фото: Даниил Гетманцев/Телеграм

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики утвердил решение относительно детенизации рынка топлива. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, в последние годы отрасль демонстрирует положительную динамику — увеличение уплаты налогов и постепенную детенизацию. В то же время на рынке всё ещё сохраняются системные проблемы, среди которых заниженные зарплаты в части сетей, неравномерная налоговая нагрузка и широкое распространение незаконных автозаправочных станций.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация с нелегальными АЗС является «критической»: из проверенных нелегальных АЗС закрыты лишь несколько, часть продолжает работать даже после проверок.Также он

заявил, что в ряде областей правоохранительные органы фактически не показали результатов.

Комитет рекомендовал Государственной налоговой службе, Бюро экономической безопасности и Нацполиции:

провести полный аудит и установить все нелегальные АЗС;

обеспечить перевод нелегальных АЗС в легальную деятельность или их полное закрытие в случае отказа;

контролировать соблюдение минимальных зарплат всеми сетями АЗС и выдачу фискальных чеков;

ежемесячно публиковать данные об уплате налогов за 1 литр топлива и уровне зарплат в каждой сети.

Также, согласно решению Комитета, Кабинет Министров должен до 1 февраля 2026 года сформировать полный перечень нелегальных АЗС и обеспечить конкретные результаты по каждой из них — от легализации до демонтажа и привлечения виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.