В Черкасской области будут судить прокурора, который незаконно получил инвалидность и более 580 тысяч гривен выплат
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по делу прокурора Черкасской окружной прокуратуры, который при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил статус лица с инвалидностью II группы и получил из бюджета более 580 тыс. грн социальных выплат. Об этом сообщает ГБР.
В суд направлен обвинительный акт в отношении прокурора и четырёх бывших работников Коммунального учреждения «Черкасский областной центр медико-социальной экспертизы» — председателя и трёх членов областной МСЭК.
Как установило следствие, в 2019 году сотрудники медико-социальной экспертной комиссии умышленно подделали документы — акты осмотра и протокол заседания, в которых якобы подтверждались диагнозы и состояние здоровья тогдашнего полицейского, а ныне прокурора. Эти фальсификации должны были создать основания для установления ему инвалидности.
Опираясь на поддельные материалы, председатель МСЭК выдала выписку из акта осмотра и справку о потере трудоспособности, хотя реальные результаты медицинских обследований не давали никаких оснований для назначения инвалидности.
Использовав эти фиктивные документы, прокурор незаконно оформил пенсию по инвалидности в Главном управлении Пенсионного фонда в Черкасской области. Общая сумма выплат, которые он получил, превысила полмиллиона гривен — и все эти средства он использовал по собственному усмотрению, отметили в ГБР.
Кроме того, в рамках расследования преступлений, связанных с событиями Революции Достоинства, установлено, что этот же прокурор, работая следователем в январе 2014 года, фальсифицировал материалы уголовных производств, незаконно задерживал людей и привлекал их к ответственности, фактически препятствуя мирным протестам в Черкассах.
Действия прокурора квалифицированы по следующим статьям УК Украины:
ч. 2 ст. 28 ст. 340 — организованная группа препятствует проведению законных собраний или митингов.
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 — служебный подлог, совершённый по предварительному сговору группой лиц.
ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 — незаконное задержание или арест, совершённое группой лиц и повлекшее тяжкие последствия.
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совершённое группой лиц.
ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 — мошенничество в особо крупных размерах или совершённое организованной группой.
ч. 4 ст. 358 — использование заведомо поддельных документов.
Действия бывших должностных лиц Черкасской областной МСЭК квалифицированы по следующим статьям:
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия.
ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 — служебный подлог, совершённый по предварительному сговору.
ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 — пособничество в мошенничестве, совершённом организованной группой или в особо крупных размерах.
Статьями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
