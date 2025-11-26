  1. В Украине

Ветеранский кодекс объединит все нормы относительно статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранoк, — Юлия Свириденко

16:01, 26 ноября 2025
По ее словам, Кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов, и вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство готовит Ветеранский кодекс — новый целостный документ, который объединяет все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок.

Документ упорядочивает категории защитников, в частности:

  • ветеранов войн XX века и членов их семей;
  • семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины;
  • пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни;
  • работников предприятий и организаций, которые принимали участие в оборонительных мероприятиях, хотя и не были военнослужащими.

Кодекс должен обеспечить:

  • комплексную поддержку ветеранов и их семей;
  • достойное возвращение к мирной жизни — через образование, работу, реабилитацию;
  • увековечение памяти погибших Героев.

По ее словам, Кодекс вносит изменения в более чем два десятка связанных нормативно-правовых актов. Вскоре он будет передан на рассмотрение парламента.

Также Свириденко добавила, что правительство направляет 1,7 млрд грн на денежные компенсации на жилье для 715 семей ветеранов.

«В течение 2025 года жильем уже обеспечены 1 587 семей. Новый перераспределение средств позволит продолжить эту поддержку», — заявила она.

Ранее Министерство по делам ветеранов сообщало о завершении подготовки проекта Ветеранского кодекса — нового системного документа, который должен объединить все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок. Сейчас законодательство в этой сфере состоит из десятков актов, часть из которых устарела или противоречит друг другу, что осложняет возвращение военнослужащих к гражданской жизни.

