Правительство упростило 13 процедур и обновило подходы к оплате труда госслужащих – результаты реформы госуправления

Украина продолжает движение в направлении европейской интеграции, в том числе в вопросе реформирования системы государственного управления. В прошлом году было выполнено 21 из 23 запланированных мероприятий Стратегии реформирования госуправления, а всего с начала ее реализации завершено 36 из 43 шагов. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, комментируя результаты ежегодного Отчета о реализации Стратегии на 2022–2025 годы.

Среди наиболее существенных достижений она выделила вступление в силу закона, который вносит изменения почти в 200 законодательных актов для внедрения админпроцедуры, устраняет коллизии между Законом «Об административной процедуре» и специальными законами и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС. Не менее важным шагом стало принятие Закона «Об общественных консультациях».

Реформа переходит в категорию предпосылок членства в ЕС

По словам Шуляк, реформа госуправления постепенно выходит за рамки технических изменений и превращается в ключевую предпосылку вступления Украины в ЕС. Ее основные направления:

повышение качества публичных услуг и процедур,

профессиональная публичная служба,

эффективное управление.

Эти элементы реформы также являются индикаторами программы Ukraine Facility, в рамках которой Украина до 2027 года получает 50 млрд евро.

Админпроцедура: законодательное согласование и цифровизация

Отдельным пунктом, сообщила Елена Шуляк, является первый раздел Стратегии – качественные услуги и удобные процедуры. Здесь важным шагом стало вступление в силу Закона «Об административной процедуре» благодаря принятию парламентом комплексного закона об изменениях к специальному законодательству.

По словам Шуляк, в 2024 году Верховная Рада приняла Закон № 4017-IX, который вносит изменения в 196 законодательных актов и устраняет коллизии между общим Законом «Об административной процедуре» и специальными законами.

«Параллельно правительство упростило ряд конкретных процедур, и вместо запланированных пяти мы имеем тринадцать упрощенных процессов предоставления публичных услуг», – уточнила народная депутатка.

Новая система оплаты труда госслужащих

Второй крупный блок Стратегии, на который обратила внимание Елена Шуляк, – это профессиональная публичная служба и управление персоналом. В 2024 году, согласно отчету, начата реформа системы оплаты труда госслужащих: благодаря решению в законе о Государственном бюджете введена новая логика, когда заработная плата основывается на прозрачной классификации должностей.

Однако не все целевые показатели относительно доли госслужащих, прошедших повышение квалификации, удалось достичь, поэтому это задание переходит на следующие годы.

В то же время, как писала Судебно-юридическая газета, Совет судей Украины (РСУ) сообщил о многочисленных обращениях работников аппаратов местных и апелляционных судов относительно проблем, возникших после внедрения Единой системы классификации должностей государственной службы.

Новую систему ввели постановлением Кабинета Министров №1409 в конце 2023 года, однако ее практическое применение в судах привело к неравенству в оценивании и оплате труда сотрудников, указывают в РСУ.

Важность реформы для государства и партнеров

Елена Шуляк подчеркнула, что реформирование госуправления — это не только внутренняя потребность Украины, но и требование международных партнеров. Прозрачность отчетности, четкие цифры и готовность признавать проблемы являются частью новой культуры управления, которую строит Украина.

