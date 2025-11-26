Пенсия по инвалидности — какие условия назначения и механизм вычисления
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области объяснило, что такое пенсия по инвалидности и нужно ли иметь страховой стаж для приобретения права на этот вид пенсии.
Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия по инвалидности — это государственная выплата, которая назначается лицам, которые из-за состояния здоровья частично или полностью потеряли трудоспособность, при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность, и от группы), в частности, для лиц с инвалидностью I группы:
до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;
от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 2 года;
от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 3 года;
от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;
от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 5 лет;
от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно — 6 лет;
от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно — 7 лет;
от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 8 лет;
от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно — 9 лет;
от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 10 лет.
Для лиц с инвалидностью II и III групп:
до достижения лицом 23 лет включительно — 1 год;
от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно — 2 года;
от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 3 года;
от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 4 года;
от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно — 5 лет;
от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет;
от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 7 лет;
от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно — 8 лет;
от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно — 9 лет;
от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно — 10 лет;
от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 11 лет;
от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно — 12 лет;
от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно — 13 лет;
от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 14 лет.
Группа инвалидности, ее причина, время наступления и срок устанавливаются по результатам оценки повседневного функционирования лица.
Каков механизм вычисления пенсии по инвалидности?
Основное правило: размер пенсии по инвалидности составляет определенный процент от размера пенсии по возрасту, а именно:
100 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;
90 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;
50 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.
С какого срока назначается пенсия по инвалидности?
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности и на весь срок установления инвалидности, если заявление о назначении пенсии подано не позже трех месяцев со дня установления инвалидности.
Если заявление подано позже — пенсия назначается со дня обращения за ней.
Какие документы необходимы для назначения пенсии по инвалидности?
Для назначения пенсии по инвалидности необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже, а также другие документы, определенные Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года № 22-1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27 декабря 2005 года за № 1566 / 11846.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.