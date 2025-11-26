  1. Общество

Пенсия по инвалидности — какие условия назначения и механизм вычисления

16:30, 26 ноября 2025
Пенсионный фонд также напомнил, какие документы необходимы для назначения пенсии по инвалидности.
Пенсия по инвалидности — какие условия назначения и механизм вычисления
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области объяснило, что такое пенсия по инвалидности и нужно ли иметь страховой стаж для приобретения права на этот вид пенсии.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия по инвалидности — это государственная выплата, которая назначается лицам, которые из-за состояния здоровья частично или полностью потеряли трудоспособность, при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность, и от группы), в частности, для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 2 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 3 года;

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 5 лет;

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно — 6 лет;

от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно — 7 лет;

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 8 лет;

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно — 9 лет;

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 10 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп:

до достижения лицом 23 лет включительно — 1 год;

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно — 2 года;

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 3 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 4 года;

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно — 5 лет;

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет;

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 7 лет;

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно — 8 лет;

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно — 9 лет;

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно — 10 лет;

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 11 лет;

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно — 12 лет;

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно — 13 лет;

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 14 лет.

Группа инвалидности, ее причина, время наступления и срок устанавливаются по результатам оценки повседневного функционирования лица.

Каков механизм вычисления пенсии по инвалидности?

Основное правило: размер пенсии по инвалидности составляет определенный процент от размера пенсии по возрасту, а именно:

100 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.

С какого срока назначается пенсия по инвалидности?

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности и на весь срок установления инвалидности, если заявление о назначении пенсии подано не позже трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если заявление подано позже — пенсия назначается со дня обращения за ней.

Какие документы необходимы для назначения пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже, а также другие документы, определенные Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года № 22-1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27 декабря 2005 года за № 1566 / 11846.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]