Пенсия по инвалидности — какие условия назначения и механизм вычисления

Пенсионный фонд также напомнил, какие документы необходимы для назначения пенсии по инвалидности.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области объяснило, что такое пенсия по инвалидности и нужно ли иметь страховой стаж для приобретения права на этот вид пенсии.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия по инвалидности — это государственная выплата, которая назначается лицам, которые из-за состояния здоровья частично или полностью потеряли трудоспособность, при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность, и от группы), в частности, для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 2 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 3 года;

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 5 лет;

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно — 6 лет;

от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно — 7 лет;

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 8 лет;

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно — 9 лет;

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 10 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп:

до достижения лицом 23 лет включительно — 1 год;

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно — 2 года;

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 3 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 4 года;

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно — 5 лет;

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет;

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 7 лет;

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно — 8 лет;

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно — 9 лет;

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно — 10 лет;

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 11 лет;

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно — 12 лет;

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно — 13 лет;

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 14 лет.

Группа инвалидности, ее причина, время наступления и срок устанавливаются по результатам оценки повседневного функционирования лица.

Каков механизм вычисления пенсии по инвалидности?

Основное правило: размер пенсии по инвалидности составляет определенный процент от размера пенсии по возрасту, а именно:

100 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.

С какого срока назначается пенсия по инвалидности?

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности и на весь срок установления инвалидности, если заявление о назначении пенсии подано не позже трех месяцев со дня установления инвалидности.

Если заявление подано позже — пенсия назначается со дня обращения за ней.

Какие документы необходимы для назначения пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже, а также другие документы, определенные Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года № 22-1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27 декабря 2005 года за № 1566 / 11846.

