  1. Общество

В ПФУ объяснили, почему 70-летнему пенсионеру могут не платить ежемесячную доплату в 300 грн

15:07, 26 ноября 2025
В октябре 2025 года пенсионеру исполнилось 70 лет, однако размер его пенсии остался неизменным.
В ПФУ объяснили, почему 70-летнему пенсионеру могут не платить ежемесячную доплату в 300 грн
Фото: galychyna.fm
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области объяснили, почему пенсионеру, которому исполнилось 70 лет и который получает 11 300 грн пенсии, не начислили ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 грн.

Там отметили, что лицам, достигшим 70-летнего возраста, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10 340,35 грн), устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет), устанавливается и выплачивается с даты достижения этого возраста, независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы. Не устанавливается она только в случае, когда размер пенсионной выплаты превышает 10 340,35 грн.

В ПФ подчеркнули, что в этом случае пенсионер получает 11 300 грн, что больше установленного уровня. Поэтому оснований для назначения ежемесячной компенсационной выплаты в 300 грн нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]