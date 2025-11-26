В ПФУ объяснили, почему 70-летнему пенсионеру могут не платить ежемесячную доплату в 300 грн

В октябре 2025 года пенсионеру исполнилось 70 лет, однако размер его пенсии остался неизменным.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области объяснили, почему пенсионеру, которому исполнилось 70 лет и который получает 11 300 грн пенсии, не начислили ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 грн.

Там отметили, что лицам, достигшим 70-летнего возраста, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2020 год (10 340,35 грн), устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет), устанавливается и выплачивается с даты достижения этого возраста, независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы. Не устанавливается она только в случае, когда размер пенсионной выплаты превышает 10 340,35 грн.

В ПФ подчеркнули, что в этом случае пенсионер получает 11 300 грн, что больше установленного уровня. Поэтому оснований для назначения ежемесячной компенсационной выплаты в 300 грн нет.

